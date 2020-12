Álex Saab escribe carta donde culpa a EEUU por la diáspora venezolana

Alex Saab envió un documento a W Radio en la que hace críticas al gobierno de Estados Unidos, y sus estrategias para desacreditar personas o países que representan un riesgo para Venezuela.

En el texto Saab asegura que el gobierno de Estados Unidos «debe vender la idea que el socialismo es malo. Y para eso tienen varias fórmulas que aplican. Una de ellas, la más eficiente, es contratar cientos de blogueros por el mundo para atacar a los países que ellos consideran son un peligro para sus intereses».

Saab advierte que los venezolanos ya conocen esta estrategia «no somos estúpidos, vemos la realidad del bloqueo inhumano que nos ha hecho USA …. Así hizo Borges, Bobolongo, Paparoni y todos esos sinvergüenzas de oposición. Le dijeron al pueblo en repetidas ocasiones que iban a morir de hambre, al punto que 3 millones de compatriotas salieron corriendo de Venezuela. De esos, 2.500.000 ya regresaron a Venezuela, porque saben que en este país de hambre no se mueren. Los otros 500 mil están tratando de regresar con la ayuda del Presidente Maduro. Hagan las cuentas y verán que es así. Venezuela los está ayudando a volver poco a poco».

Luego Saab hace una crítica a la OFAC y dice que» la prohibición de préstamos, ingreso de barcos a Venezuela a cargar crudo, llevar comida, llevar gasolina, conduce a que todo se encarezca por el riesgo de ir o trabajar con Venezuela y así busca provocar un cambio de régimen que no han podido porque como ellos mismos dicen No contaban con la Resiliencia de Maduro y el pueblo chavista. Entonces se inventaron la OFAC.»

Agrega que La OFAC es una simple oficina, que no puede juzgar ni acusar a nadie pero que Estados Unidos usa para «sancionar» y “asustar” a todos los que apoyan los países y a los gobernantes que para ellos son una amenaza.

«Debería Rusia- Turquía -Irán-China y todos los países a los que USA ataca hacer una lista igual. Que se llame Ley Anti Régimen».

Luego Saab hace una comparación entre los gastos que tiene un colombiano promedio y un venezolano promedio, y concluye que al final del mes el venezolano no tiene plata y comió y el colombiano tiene deudas y no comió.

Saab habla también de subirle el 2% al sueldo mínimo para el 2021. Dice que al colombiano ese 2% se le va a ir al aumentar de los precios de los alimentos, transportes y demas y van a quedar peor que un 2012.

«No puede pagar el pueblo con un aumento del 2% porque a los genios del Estado no se les ocurre cómo hacer para subirles al menos 25% y rebajar los servicios al menos 20% al costo. Si no saben hacerlo yo estoy dispuesto si quieren voy y se los resuelvo en un solo día… Colombia necesita un William Wallace, un Che Guevara, que diga No. No pueden permitir que los que negocien por ustedes el sueldo mínimo, sean los mismos que quieren pagarles menos como la Andi.»

Finaliza diciendo que «en Venezuela la única corrupción que he visto es de los famosos lobistas americanos que llegan allá y nos roban millones de dólares al gobierno prometiendo arreglar la situación entre los países. Fue USA que legalizó la corrupción y le puso “lobby”, pero solo sirve para ellos, van diciendo que arreglan las relaciones de los países y para eso quieren millones de dólares y negocios. Eso si es la corrupción Americana.»

#ExclusivaW | Mensaje de Alex Saab a La W desde su detención https://t.co/s32xqKqfjV pic.twitter.com/QJ47rTYex8 — W Radio Colombia (@WRadioColombia) December 14, 2020

