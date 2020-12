Así quedaron los emparejamientos de octavos de final de la Champions

Enfrentamientos de los octavos de final de la Liga de Campeones 2020-2021, tras el sorteo realizado este lunes por la UEFA en su sede de Nyon (Suiza):

Borussia Mönchengladbach (GER)-Manchester City (ING)

Lazio (ITA)-Bayern Múnich (GER)

Atlético de Madrid (ESP)-Chelsea (ING)

Leipzig (GER)-Liverpool (ING)

Oporto (POR)-Juventus (ITA)

Barcelona (ESP)-PSG (FRA)

Sevilla (ESP)-Borussia Dortmund (GER)

Atalanta (ITA)-Real Madrid (ESP)

Los partidos de ida están programados para el 16, 17, 23 y 24 de febrero y los de vuelta el 9, 10, 16 y 17 de marzo a las 21.00 horas (HEC).

