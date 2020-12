Aurah es condenada por acosar a Jesé ¡y acaban besándose! #españa

El culebrón que protagonizan Jesé Rodríguez y Aurah Ruiz tiene nuevo capítulo. Y es surrealista lo que ha ocurrido este lunes en Las Palmas. Ambos estaban citado en un juicio en el que la influencer canaria ha sido condenada por acoso al futbolista, ahora en paro y sin equipo. Lo más curioso de todo es que ambos se han enfrentado en el litigio pero han llegado juntos y de la mano y han acabado dándose un beso, lo nunca visto…

El ya ex del PSG y también de Real Madrid o Betis, entre otros, había denunciado a la madre de su hijo Nyan en los tribunales por acoso a través de las redes sociales en el año 2018, cuando se enfrentaron varias veces tras su ruptura. La concursante abandonó momentáneamente ‘La Casa Fuerte’ para acudir al juicio, en el que ha sido condenada a realizar nueve días de trabajos a la comunidad tras ser declarada culpable de ese acoso.

Juntos y de la mano

Pero lo más curioso no ha sido el pleito, ni la sentencia, ni los argumentos de las partes… Lo sorprendente es que ambos han llegado y se han ido del juzgado de la mano e incluso se han besado. Y es que, según cuentan, ahora vuelven a estar juntos después de todo lo ocurrido durante las últimas semanas. Jesé Rodríguez volvió de París para el cumpleaños de Aurah Ruiz, pero unos días después le fue infiel con Rocío Amar, formando un incendio tremendo y teniendo que actuar hasta la Policía en su momento.

Sin embargo, las explicaciones del canario han debido convencer de nuevo a la influencer, que se llevó la sorpresa en ‘La Casa Fuerte’ cuando Jesé Rodríguez entró en directo para declararse y darle su apoyo: «Es la primera vez en la historia que hace esto un futbolista. Escúchame una cosa, tenemos poco tiempo. Escucha lo que te voy a decir. Tienes que ganar este concurso. Escucha. He estado con bebe Nyan, está superbien. Todo está bien. Si estás feliz, continúa. Si no estás feliz, no estás obligada a seguir. Pero si estás ahí, lucha hasta el final. A mí me encanta que estés feliz y estos días no lo estás». Ella se alegró mucho de escuchar a Jesé, pero le recordó que «tenemos una conversación pendiente». «Ya lo sé, mi amor. Pero ya que estás aquí, tienes que hacerlo bien», respondió Jesé.