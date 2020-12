Columna Alfredo Millán Marisel Vs Dante -La Plaza de la Discordia- Alfredito con Bernabé

¿Qué hacer?, era el periódico de Lenin, uno de los propulsores del Comunismo en la Rusia después de los Zares, una especie de pregunta que como ahorita se están haciendo los de la oposición en nuestro País después del resultado de las elecciones Parlamentarias, unos dicen que descendió la votación de otrora del PSUV, porque de Ocho Millones a Tres millones que sacó ahora, la diferencia es abismal, PERO, para el Chavismo eso le rueda, “Ganado es Res en el Llano”, así dicen cuando se gana algo, para el Chavismo no importa el quantum de los votos, sino haber ganado y con abrumadora mayoría, los de la consulta popular dicen que van a mantener a Juan Guaidó como Presidente de la Asamblea Nacional que fenece el 5 de Enero del 2021, por lo tanto habrán dos Asambleas el problema es ¿Dónde va a funcionar la Espúrea de Juan Guaidó? y lo otro es ¿que le importa al Chavismo que España y otros Paises que son una minoría desconozcan a la nueva Asamblea?, fíjense como es la cosa, que los opositores que si concurrieron a votar, ya se están preparando para las elecciones de Gobernador que son para Diciembre de éste año, y ya por ahí Maduro lanzó a dos candidataos a Luis Marcano en Anzoategui y Bernal en el Táchira, la incognita o el debate viene para Margarita que es lo que nos interesa, en la boda de una gran mayoría de los que aquí vivimos suena el nombre de Marisel Velásquiez, la pequeña gigante del Municipio Díaz, quien ha salido triunfante en los 25 Procesos electorales que ha participado, por lo tanto ya es la hora, en cambio que el otro que nombran pero no con fuerza es Dante Rivas, este siempre se ha caracterizado por ser perdedor, ahora fue cuando pudo ganar, ya que en tres ocasiones le habían hecho morder el polvo, y aquí si observan los números verán que sacó menos votos que ciertos diputados Nominales, se salvó por ser el candidato que encabezaba la Lista, sino, a morder el polvo, esa es la verdad, por lo tanto quien lo pueda estar aupando que ya se sabe quien es, tiene que revisar los números de estas elecciones y verá que Marisel sin ser la diputada, pero que era la Jefa del Comando de Campaña del Circuito Nro 1, por donde iban su marido Checame Millán y el Junior, le sacaron las patas del barro, esa es la pura verdad, y a esa reflexión sin el ánimo de ofender a Dante la dijo recientemente Maduro, hay que chequear, hay que ver donde se falló, pues esa es una de ellas, que Dante no gozaba ni goza en Nueva Esparta de ese favoritismo**Por fín, el Alcalde del Municipio Maneiro se echó los pantalones largos y sin más miramientos a la oposición formulada por Nano Avila, decidió echar las Bases para la creación de lo que él ha denominado La Plaza Mágica de Jorge Coll, y la verdad es que no se como todavía existen personas que salgan a defender lo que allí siempre ha existido, monte y culebra, con decirles que lo último que hacían allí era vende ocumo, ñame, chaco, pescao salao, auyama, tajalí, corocoro, cuando lo que se quiere es cambiarle el rostro aquel coroto que ni nombre de plaza puede tener, y encargó para ello a dos tremendos Arquitectos jóvenes, de este suelo Margariteño para que diseñen algo que bien vale la pena para ir a sentarse en las tardes y noches a disfrutar del bello espéctaculo, uno de ellos es el Profesional Jesús García ( chuito mijito) y el otro es Norieguita, ambos margariteños depura cepa, hijo el primero del afamado Abogado El Pelao y el otro nieto de Jesús Noriega Ordaz, y el autor el nieto de Morel, ¡para que más! Y lo que allí se va a producir es bueno, así que lejos de estarle echando plomo a algo que bien vale la pena, pónganse mejor a apoyarla** Me voy de cumpleañero, Primero fue mi comadre Morelia de Rodriguez, la esposa de mi compadre Felipe Rodriguez quien en otrora fuese tremendo diputado y ayer Cesar Fernandez, el amigo de siempre, el dueño de Roferca, la que ha construido centenares de carreteras en este Estado, a él y a ella, mis parabienes y felicidades** Recientemente estuvimos en una reunión muy privada respetando las no0rmas de Bioseguridad, en el mejor Restaurant de la Isla, El Fondeadero de Lipito Valerio el Juangrieguero, el colega Tomás Castillo, no se cuantas hojas despegó del albún de la vida, el Ing Marcos Caputo, mi primo Hermano Nicola Penna Millán, y el no menos famoso Chivo Narvaez, que ahora se quedó solo, o mejor dicho haciéndole compañía a Henry Ramos Allup, porque lo que es mi amigo y tocayo Alfredito Diaz, se va para la campaña con la tarjeta Blanca de Los Adecos pero con Bernabé Gutierrez, como le van a rodar votos, siempre y cuando la candidata no sea la prima hermana Marisel, porque allí si se enreda el coroto.

