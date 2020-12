La Guaira.- Más de 200 venezolanos que se trasladarían al aeropuerto de Maiquetía desde República Dominicana este lunes 14 de diciembre, permanecen varados en el Aeropuerto de Santo Domingo, estudiando opciones que les garanticen la movilidad, hacia Venezuela o hacia algún destino que les permitan sus capacidades económicas, tras conocer la suspensión de operaciones aéreas entre Venezuela y República Dominicana, anunciadas por el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de Venezuela (Inac) la noche de este domingo 13 de diciembre, por un supuesto aumento en los casos de COVID-19, reportados en viajeros de ese país.

La mayoría de los venezolanos, provenientes de Europa y de Estados Unidos, utilizaron a República Dominicana como punto de conexión y poseen boletos en vuelos de las aerolíneas Láser Airlines y Conviasa, en la ruta Santo Domingo – Caracas.

“Yo estaba en Lisboa y volé a República Dominicana el domingo 13 de diciembre. Cuando aterricé en Santo Domingo a las 11 de la noche me recibieron con la noticia de que suspendieron los vuelos. Mi vuelo a Maiquetía era por la aerolínea Láser la tarde de este lunes 14 de diciembre. La aerolínea me dice que no puede hacer nada y que las operaciones están suspendidas hasta el 14 de enero. Yo tengo una prueba PCR negativa para COVID-19 que me realicé el 12 de diciembre. Tengo una prueba negativa y el gobierno de mi país no me permite regresar», contó vía telefónica a El Pitazo, la abogada Lorena Tablante, quien es una de los venezolanos afectados por la medida.

La venezolana se hace las siguientes preguntas: «¿Dónde está la responsabilidad del Gobierno de Venezuela para con sus ciudadanos? ¿Es más fácil lo que están haciendo? Nos dejan en el piso de un aeropuerto extranjero, sin comida y sin protección. ¿Dónde queda mi derecho a la salud? Todos los que estamos aquí venimos con pruebas PCR negativas y podríamos contagiarnos de COVID-19 al dejarnos varados en un aeropuerto al que solo estamos por transito», agregó.

Tablante refirió, que en la mayoría de los casos, no cuentan con recursos económicos para vivir un mes en un lugar donde no tienen ningún tipo de afinidad. “Los que estamos aquí no vivimos en Santo Domingo, estamos aquí porque quedamos atrapados haciendo conexión. Somos ciudadanos en tránsito y el gobierno venezolano debería darnos garantías. Muchos aquí no podemos regresar nuevamente al punto de partida”.

Uno de esos casos es el de Marina García. Quedó varada en Miami desde abril por las restricciones aéreas por el COVID-19. Regresaba a su hogar en Caracas este lunes 14 de diciembre. Se enteró del cierre de operaciones mientras estaba en el vuelo desde Estados Unidos. “No puedo volver a Estados Unidos porque mi visa norteamericana se venció justo este mes. Debo volver a solicitar una cita. Pensaba arreglarlo desde mi casa, pero no así. Estoy en un país donde no conozco a nadie”, contó la odontóloga de 62 años.

Los venezolanos indicaron que esperarán en el aeropuerto hasta que las autoridades venezolanas en República Dominicana les den algún tipo de solución.

Nadeska NoriegaMigración

