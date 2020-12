Personal médico del Samu realiza plantón frente al Minsa #perú

Hoy el personal médico del Samu y vecinos de Ate protestaron frente a las instalaciones del Minsa

Esta tarde, el personal del Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) acudió a los exteriores de las instalaciones del Ministerio de Salud (Minsa) para exigir el pago del bono Covid-19 para quienes atendieron la pandemia.

Los manifestantes señalaron que mediante una mesa de diálogo acordaron con los representantes del sector Salud el pago de dicho bono . Sin embargo, hasta el momento, solo han recibido un pago que no tiene relación a ese subsidio.

“Solo hemos recibido un solo pago que hasta la fecha no se nos esclarece, ya que el pago era 720 soles de forma mensual y a nosotros nos han pagado 720 soles por tres meses (marzo-abril-mayo), además, no se viene cumpliendo con los siguientes meses o sea no tenemos ningún pago posterior a ello.”, señaló el vocero del cuerpo médico del Samu.

Además, vienen exigiendo una respectiva sanción para las autoridades involucradas en el incumplimiento de la entrega de aquel bono, así como un cambio en la mesa directiva del Samu.

“En realidad, lo que pedimos es que, aparte del cumplimiento inmediato del bono Covid, se establezcan responsabilidades y sanciones drásticas para aquellos servidores y funcionarios públicos con responsabilidad directa de este incumplimiento”, agregó.

A esta protesta se sumaron los vecinos del distrito de Ate, quienes piden que el antiguo Hospital de Ate se traslade a su nueva sede debido a las deficiencias presentadas en su infraestructura.