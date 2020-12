Predicciones de 5 siglos #méxico

El Pico del Pollo |

Por: Alfredo Albíter Sánchez

En una de tantas rutas de lectura, por cuarta ocasión -ya podría considerarse como mensaje- me vuelvo a topar con que Nostradamus ya había hecho predicciones sobre el coronavirus y la tragedia que esto representaría con centenas, miles de personas muertas, afectadas y lo hizo hace cualquier cantidad de años.

Luego, más reciente me entero de otras predicciones y en todas se habla muy frecuentemente de graves daños en la humanidad. Hay otro lado, otra cara en donde nos dan otra visión, vaya, se refiere al nacimiento de una nueva sociedad, más fuerte, más consciente, más -por decirlo de algún modo-, humanizada e incorporada con su entorno, con equilibrio entre el ser, estar y el vivir…

Y todo este rollo ¿cómo para qué?, sólo para tener la visión, bueno, estas dos, porque hay una que está empeñada en demostrarnos con números la necedad humana, el desprecio por la vida o nuestra soberbia disfrazada de fe de creencias, la malentendida superioridad de una raza, por lo menos así actuamos.

No nos acaban de decir, -con manzanas y peras- lo grave de la situación que estamos enfrentando, producto de un relajamiento social y de nuevo ahí vamos, a provocar a la suerte, bueno, en este caso al coronavirus. Hacemos justamente lo contrario a lo que nos dicen –nos sugieren-. No hagan reuniones más allá de 10 personas y preferentemente que vivan en la misma casa, y respondemos con un reventón de 100 asistentes.

No lleven a cabo reuniones multitudinarias, pospongan bautizos, primeras comuniones, bodas, presentaciones, cumpleaños y nosotros los retamos organizando sendas pachangas a decenas de decibeles.

Diario en diferentes horarios, pero de domingo a domingo nos dicen que ya no hay camas en hospitales públicos y privados para atender el tema del Covid y que el consejo sigue siendo que no salgas de casa, bueno, sólo a lo indispensable; ¿cómo respondemos? obviando todo ello, programamos fiestas, celebraciones, banquetes, que van en sentido contrario a lo dicho.

A veces parece que una parte de la humanidad tiene prisa por dejar de existir, sin embargo, hay otra a quien interesa seguir en este planeta con buena calidad de vida, que esta sea la más.

La rabadilla del Pollo

Pollos en el tejado me dicen que se llegó la hora y -una vez más- nos encontramos con quienes sí serán, quienes no y los de “la esperanza muere al último”…Hay un común denominador -en la mayoría- no hay recursos, las cosas están difíciles y quienes antes invertían a la menor provocación, hoy simplemente se muestran cautelosos. Quienes ya recibieron el sí, van contra el tiempo, a los otros les quedará el que no hubo la necesidad de romper la alcancía y a los de la esperanza, pues con eso caminarán hasta que el tiempo se agote. Por hoy, cierro pico. Shalom. Mi correo es: [email protected] mx