Venezolanos varados en República Dominicana piden alternativas para volver a Venezuela

Valencia.- Más de 80 venezolanos denunciaron que permanecen varados en República Dominicana, luego que la noche del domingo Nicolás Maduro suspendiera los vuelos desde y hacia la isla, argumentando el incremento de casos de COVID-19.

Los venezolanos indicaron que llegaron a la isla por tránsito, procedentes de España, Estados Unidos, Chile y Panamá. Dijeron que la noche del domingo, cuando arribaron a República Dominicana, fueron notificados de la suspensión hacia Venezuela.

“Llegué ayer de España y me encuentro con la sorpresa de que ninguna aerolínea puede ir a Venezuela, somos más de 80 venezolanos varados en este país, sin recursos económicos y sin la esperanza de montarnos en un avión para Venezuela”, expresó la señora Ana Luna.

Los viajeros indicaron que acudieron a distintas instancias dentro del aeropuerto y no les dieron respuesta, ni las autoridades, ni los representantes de las diversas aerolíneas que vuelan a Venezuela.

“Hemos hablado con todo el mundo, nadie nos da respuesta, no nos dicen que hacer, no hay respaldo económico de ninguna de las aerolíneas para los gastos que se generan por estar aquí varados, queremos visitar a nuestras familias. Aquí hay una señora como de 80 años que no sabe manejar el teléfono y no tienen dinero para regresar a Estados Unidos, hay unos muchachos que no tienen dinero para comer, estamos en una situación crítica”, agregó Luna.

Los denunciantes manifestaron preocupación por aquellas personas que no tienen como responder económicamente para alimentación y hospedaje. Señalaron que las condiciones no están dadas para mantenerse en el aeropuerto, pues no posee ni sillas, ni mobiliarios por las medidas de seguridad relacionadas con la pandemia del COVID-19.

“Tienen que darle una alternativa a las personas que están en tránsito. Es bastante complicada la situación que estamos viviendo en este momento”, dijo Mercedes Agostini.

Paolo Capozzi manifestó su rechazo a la falta de información por parte de las autoridades de ambos países. “No sé qué hacer, estoy desesperado, me vine con mi familia y nadie me da una explicación. Fui a los mostradores de las diferentes aerolíneas, Turpial, Avior, Laser, Conviasa y nadie da información, le pido al Gobierno de Santo Domingo o al señor Maduro que nos diga qué debemos hacer porque esto es preocupante”, dijo.

El señor Antonio Bello esperaba ver a su familia este lunes, luego de pasar casi un año en Europa como consecuencia de las restricciones por la pandemia, pero la decisión de las autoridades venezolanas impidió que se reencontrara con sus afectos la fecha acordada.

“Aquí estamos sin dinero, sin donde quedarnos, sin conocer a nadie, molestando aquí en el aeropuerto, incomodando por algo totalmente inhumano, hay que ver todo lo que estamos pasando aquí, señores mayores, mujeres con niños”, acotó Bello.

Ruth Lara CastilloMigración

