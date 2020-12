😬La Champions puso contra las cuerdas al Barcelona -😡Casa de Paolo Rossi fue robada durante su funeral -🤩Maradona, Messi, Pelé y Ronaldo; en el mejor 11 de la historia

Lo que pas贸 ayer 馃 1. El sorteo de la Champions puso contra las cuerdas al Barcelona y como siempre, favoreci贸 al Real Madrid Dato:聽Los excompa帽eros Neymar y Lionel Messi, quienes se rumora que podr铆an volver a jugar juntos el pr贸ximo torneo, tendr谩n que verse las caras en la cancha馃 antes de que sepamos si eso realmente suceder谩 馃槻聽2. La casa de Paolo Rossi fue robada mientras se hac铆a su funeral聽 Dato:聽Rossi, la estrella del exitosos equipo de Italia en la Copa del Mundo de 1982, falleci贸 tr谩gicamente a la edad de 64 a帽os y fue enterrado en la ciudad de Vicenza 馃槬 馃檶聽3. Xavi, Maradona, Messi, Pel茅 y Ronaldo, Bal贸n de Oro al mejor equipo historia Dato: Los elegidos para el segundo mejor equipo fueron: Buffon; Carlos Alberto, Baresi, Roberto Carlos; Zidane, Pirlo, Rijkaard, Di St茅fano; Garrincha, Cruyff y Ronaldinho馃憣 馃憡聽4. Sorteo de la Europa League: 鈥淐hucky鈥 Lozano y el Napoli se enfrentar谩n al Granada en el duelo m谩s atractivo 鈿铰5. Lista la nueva burbuja de Orlando para conocer el rey de la Concachampions Dato: Este martes se enfrentan Impact de Montreal canadiense vs. CD Olimpia hondure帽o; y New York City vs. Tigres de la UANL 馃 馃槰聽6. El panorama es alentador para Neymar: La lesi贸n no es tan grave como se tem铆a Despu茅s de que Neymar sali贸 entre l谩grimas por la dura entrada de Thiago Mendes, el jugador brasile帽o recibi贸 el primer parte m茅dico de la lesi贸n en el tobillo y los resultados del escaneo son positivos馃槃 Dato:聽Es probable que Neymar est茅 listo para jugar el partido contra Lille, a disputarse el domingo 20 de diciembre馃 馃槬聽7. G茅rard Houllier, exentrenador de la selecci贸n de Francia, fallece a los 73 a帽os de edad Dato:聽Houllier se alej贸 de los banquillos, su 煤ltima experiencia fue al frente del Aston Villa en la temporada 2010-2011馃憜