Adriana Azzi: Horóscopo del 15 de diciembre de 2020

Adriana Azzi revela qué le deparan los astros en este horóscopo del 15 de diciembre de 2020 y los números de la suerte.

Aries

Palabra clave: Soledad.

Número de suerte: 355

Queridos resuelves esta navidad todo llega adelante no te quedes detenido. Recibes un dinero trabajado. Lo que te ofrecieron llega a tus manos. Soluciones a tus manos no te estreses más. Ten calma. Viajes por negocio y utilizas un dinero guarda pero que te trae más. Celebraciones en familia.

Trabajo: Alguien del pasado que llega donde trabajas y cambia tu rutina. Nuevos inicios. Viaje por trabajo.

Salud: Cuidado con los excesos en comida.

Amor: Amigos que te dan la mano en problema personal. Serás muy querido (a) en una casa muy grande.

Parejas: Tendrás las dudas para hacer una llamada con persona de dinero que te puede ayudar.

Solteros: Hecho importante en una tienda. Eres muy bendecido dale gracias a dios. Recibes buenas noticias.

Mujer: Estarás en la búsqueda del equilibrio y la moderación. Compra de vehículos o cambios.

Hombre: Amigos que van a tu casa a pasar la navidad. Te entregan una vivienda en otra ciudad. Harás cosas productivas.

Consejo: Mantén tus ganas de vivir.

Tauro

Palabra clave: Amistad.

Número de suerte: 216

Logras cobrar un dinero. Pagos pendientes que realizas. Indecisiones por viaje que debes hacer. Cambios de planes. Conocerás a una persona de la política. Guardas un dinero por inversión. Cambio en moneda extranjera. Te verás muy bien por cambios personales. Sensatez y conciencia en todo.

Trabajo: Hombre que te busca ya que necesita de ti. Pendiente con accidentes laboral.

Salud: Acidez.

Amor: Salidas con amigos a celebrar o disfrutar esta navidades. Recibes una noticia de alguien querido.

Parejas: Nacimientos con alegrías. Alcanzaras algo deseados. Deja la flojera y sal hacer lo que te piden.

Solteros: Caminos abiertos en esta navidad para ustedes en lo laboral toda va a estar en positivo logros y triunfos.

Mujer: Alguien del pasado que te busca para ofrecerte un vehículo o algo con transporte.

Hombre: Hecho curioso con un teléfono que no esperabas. Serán días muy productivos.

Consejo: Acuérdate que los demás tienen derecho a equivocarse.

Géminis

Palabra clave: Caminar.

Número de suerte: 321

Compras y más compras estarás disfrutando ya que tienes lo que quieres. Cuídate te vigilan. Debes aceptar lo cambios. Estarás muy triste por personas que no están contigo. Deja atrás el pasado sigue adelante no llores más. Te llegan correos de feliz navidad alégrate se acuerdan de ti. Trabajo: Encuentras una gran oportunidad atreves de un viaje. Cambios positivos que llegan a tu vida.

Salud: Equilibrio.

Amor: Celebraciones en grupo por las navidades. Reconocimiento y apoyo familiar que te da fuerza para seguir adelante.

Parejas: Una amigo muy querido que se va. Evita los excesos. Una nueva persona que llega y te cambia la vida.

Solteros: Mucha bendiciones para ti llega un dinero por trabajo que realizas. Celebraciones y alegrías en este dia.

Mujer: Debes delegar trabajo a otros tu sola no puedes hacer todo. Cuida tu imagen y apariencia.

Hombre: Tendrás una lucha interna por tratar de mantener la familia unida. Firma acuerdos y alegrías.

Consejo: Aprende a vivir los hermosos momentos de la vida.

Cancer

Palabra clave: Poder.

Número de suerte: 911

Algo con una persona que llega a tu casa y te da nuevas oportunidades. Limpieza espiritual en positivo. Te dan una ayuda y tú la rechaza cuidado piensa lo que estás dejando. Nuevas oportunidades. Mujer de poder espiritual que hace girar la rueda de la fortuna de tu vida. Crecimiento Trabajo: Nuevos negocios. Compra de mercancía para el mes de diciembre. Todo bien adelante.

Salud: Hacer consulta con ginecólogo o urólogo.

Amor: Debes concentrarte para lograr ese amor. Has ejercicios de respiración para que logres muchas cosas.

Parejas: Alegrías ya que vas a poder tener ese viaje que quieren recordarás cosas que pasaron el año pasado.

Solteros: Para tomar una decisión personal debes pensar en los valores. Sabrás reconocer lo bueno y lo malo de algo.

Mujer: Nostalgia por sentirte incomprendida. Vencerás a un enemigo personal. Debes analizar lo que te conviene o no.

Hombre: Logras comprar materiales para hacer una comida especial de navidad.

Consejo: Para ser feliz, trata de disculpar y olvidar.

Leo

Palabra clave: Limites.

Número de suerte: 635

Fin de un ciclo. Tendrás una nueva dirección en tus manos. Llego la navidad y las celebraciones ya que podrás dar a tu familia lo que quieres. Compra de vehículos. Viajes por mar a sitio que te trae buena suerte. Juegos al azar con alegrías. Viajes o irás a sitio con muchas ventanas.

Trabajo: Te cancelan un dinero pendiente. Alegrías con compañeros. Cambio de horario.

Salud: Controla la ansiedad.

Amor: Llamadas que te harán cambiar las cosas. Ritual con esencias dulces que te activara algo que quieres.

Parejas: Todo se resuelve y se aclara. Salida de depresiones. Estarás listo para salir adelante con un problema familiar.

Solteros: Utiliza tu intuición no te dejes llevar por lo que dicen otros. Hecho curioso con una hermana.

Mujer: Éxito muchas bendiciones en este dia. Créditos que se te aprueba por teléfono.

Hombre: Sales de un sitio pero tendrás que volver. Arreglas una mesa para comida especial.

Consejo: Si quieres paz, derrama bondad.

Virgo

Palabra clave: Emociones.

Número de suerte: 066

Compras navideña con mucho rojo. Dinero guardado que usas. Recoges lo que trabajaste en dinero, Estarás muy callada en una reunión. Nuevos amigos. No estás comiendo bien. Recibes algo que esperas. Se activa la economía. Te dan un regalo de flores. Hijo que te ayuda en negocio. Fiestas.

Trabajo: Nuevas amistades y viejas que te piden que trabajes con ellos. Mudanza de oficina.

Salud: Sin novedad.

Amor: Conversaciones con persona de negocio donde concretas algo. Compra de vehículo o moto.

Parejas: Embarazo que no te has enterado. Envidia e intriga en tu entorno. No comprenderás a una persona cercana.

Solteros: Matrimonio. Celebraciones. Alguien te aclara algo de estudios. Amiga que te ayuda.

Mujer: Los astros te acompañan actúa haz lo que quieres. Cobras un dinero o te lo ganas con al azar.

Hombre: Te darán un nuevo cargo o ascenso. Piensa en grande y veras los resultados. Celebraciones.

Consejo: No te dejes arrastrar por el desaliento.

Libra

Palabra clave: Arrebatos.

Número de suerte: 415

Feliz navidad queridos este día será muy bueno ya que se concreta un dinero. Cobras algo inesperado. Mujer que hace doble cara decide ayudarte en algo que quieres. Te aprueban un crédito. Reunión familiar y celebraciones. Nacimiento de un niño. Cambio de vivienda. Bendiciones.

Trabajo: Deja la angustia. Las soluciones de lo que quieres en lo económico llega. Se cauteloso (a) en los gastos.

Salud: Tratamiento médico.

Amor: Tendrás la oportunidad de concretar una relación que se hace permanente. Cuídate de traiciones.

Parejas: Inicias negocio pero cuidado con tu dinero no lo des hasta que no estés seguro. Viaje a sitio muy cálido.

Solteros: Mudanzas y cambios. Algo que se pierde de tu casa. Aumento de confianza en ti mismo y con quien estas.

Mujer: Estarás muy triste por una persona que no está a tu lado o hermano. Intereses financiero.

Hombre: Caminos abiertos para buscar un dinero que necesitas por un negocio o mercancía.

Consejo: Ten fe para creas en ti.

Escorpio

Palabra clave: Flores.

Número de suerte: 624

Se activa el amor. Cambios para bien. Una persona que llega a tu vida para decirte cuanto te quiere o los sentimientos que tiene por ti. Alguien que se alegra porque estas bien. Hermanos que te buscan. Se aclara lo que quieren hacer en esta navidad. Tía que quieren que vayas a su casa.

Trabajo: Controla tu mal carácter y no digas cosas que te arrepentirás. Cambio de empleo.

Salud: organízate en las comidas.

Amor: Hombre viejo o maestro que les dará la ayuda para guiarlos en algo que vas iniciar escucharlo.

Parejas: Indecisiones o debes tomar una decisión. No hay mal que por bien no venga.

Solteros: Celebraciones de un bautizo. Alegrías o te piden concretar una fecha. Viaje de ida y vuelta.

Mujer: Sentirás avances en el ambiente familiar. Algo con una tarjeta de crédito. Pedirás dinero para comprar algo.

Hombre: Adelante concreta los sueños o ideas de lo que quieres hacer. Quien parecía tu amiga será algo más.

Consejo: La vida es una disfrútala.

Sagitario

Palabra clave: Beso.

Número de suerte: 031

Muchas bendiciones queridas (o) ya que el éxito está a tu lado. Te ofrecen un nuevo empleo. Compra de un libro para un regalo. Las ilusiones o lo que estás trabajando lo logras. Algo con compra y venta que se da. Debes hacer una revisión en tu vista. Cuidado con las reglas debes respetarlas.

Trabajo: Mujer de poder económico que está a tu lado y te ayuda con algo que quieres. Cancelas deudas.

Salud: tomar vitaminas.

Amor: Triunfos y logros alegrías y celebraciones. Escucharás una canción que te trae recuerdos.

Parejas: Cambios. Tendrás poder para tomar decisiones. Tendrás que elegir entre dos personas.

Solteros: Romanticismo en sitio de playa. Cambios inesperados donde vives. Todo lo negativo sale de tu vida. Llegan cosas nuevas.

Mujer: Controla tu mal carácter. Dominas una deuda a tu favor. Hecho curioso con un crédito.

Hombre: Firmas de documentos. Éxito en un negocio que inicias. Viaje que se concreta.

Consejo: No permitas que otros te perturben.

Capricornio

Palabra clave: Esfuerzo.

Número de suerte: 311

Hombre adulto que te da lo que necesitas y aclara algo. Ten fe en lo que tienes y haces. Familia con celebraciones y alegrías. Mujer esotérica que se cumple algo que te dijo. Viajes a sitios de tierras calientes. Un hombre que te ofrece la ayuda para sacar algo de un sitio. Ayudarás a muchas personas.

Trabajo: Adelante no te detengas todo te sale bien. Hombre de poder económico que te ayuda.

Salud: Consumir más líquido.

Amor: Recibes regalos en la puerta de tu casa. Hecho curioso con flores de color amarillo.

Parejas: Sales de un lugar con muchas rejas. Sierras una sociedad con persona extranjera.

Solteros: Inicio de negocio o compra de mercancía donde tendrás éxitos y buenos beneficios.

Mujer: Pídele a tus Ángeles ya que tienes protección de ellos. Te ofrecen algo pero lo pienses mucho.

Hombre: No sabrás que decidir por viajes que debes hacer. Alegrías y celebraciones.

Consejo: Procura pensar, antes de actuar.

Acuario

Palabra clave: Consejo.

Número de suerte: 926

Hombre y mujer de poder económico que te dan su ayuda y te soluciona un problema financiero. Utiliza con calma el poder que te dan estudia los pasos que vas a dar. Asistes a sitio de mucho frío o donde hay música. Cuidado con algo valioso en tu hogar. Compras navideña en familia.

Trabajo: Trabajaras con familia con firmeza y seguridad que te va muy bien. Debes concretar una reunión.

Salud: Cansancio físico.

Amor: Cambios de planes por viaje. Triunfos y logros en todo lo inicies o quieres hacer.

Parejas: Sales de reposo o debes descansar un poco más de lo que crees. Masajes especiales por salud.

Solteros: Asistirás una iglesia o algo con una religión donde conoces algo que no creías.

Mujer: Compras con adolescentes. Controla las tensiones. Alguien cercano que tienes que ayudar.

Hombre: Recogerás lo que sembraste. Cuídate no andes en la calle de noche. Celebraciones y alegrías.

Consejo: Se tolerante con el que se equivoca.

Piscis

Palabra clave: Tensión.

Número de suerte: 614

Algo que escribe te hará famoso (a). La tristeza debes dejarla atrás adelante la vida sigue. Queridos feliz navidad y adelante. No hagas esperar más por lo que te ofrecen también debes ser un poco sincero y en lo que quieres hacer y con quien. Aclaras una situación con tu pareja por mal entendido.

Trabajo: Todo lo detenido tendrá cambios positivos. Algo con un vehículo que soluciona.

Salud: Necesitas despejar tu mente.

Amor: Cambios positivos pero que no entenderás qué pasa con tus sentimientos. Te alejas de alguien.

Parejas: Caminos abiertos para ofrecer algo y te dirán que sí. Se afianza los sentimientos familiares.

Solteros: Reunión familiar por celebración. Algo con una vajilla muy antigua pero de valor.

Mujer: Llega el dinero esperado. Suerte en el azar. Alguien que asegura tu vida. Fertilidad en tu entorno.

Hombre: Debes esperar el momento oportuno para un viaje que quieres hacer con la familia.

Consejo: Realiza todo con amor.

