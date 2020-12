BRAULIO JATAR ALONSO: CARTA A “CANDIDATOS” EN NUEVA ESPARTA QUE ELIGEN TROPEZAR IGUAL PIEDRA

Para lograr la UNIDAD SUPERIOR a la que tanto hace referencia el actual gobernador de Nueva Esparta, se hace necesario cumplir con desinteresadas exigencias y, acometer tareas que convoquen a la mayor cantidad de neoespartanos posible.

Para los estoicos, es importante distinguir entre lo que podemos hacer desde adentro de cada uno, en lugar de gastarnos en la tarea inútil de pretender controlar, lo que el destino hace con nosotros.

Tanto a Alfredo Díaz, como al ex gobernador Morel Rodríguez y al alcalde de Maneiro, les recomendaría dar demostraciones de desprendimiento, anunciando que no serán candidatos, si las condiciones del país no cambian y/o si con su decisión logran la unidad de la oposición. En los tres casos, se percibe un ambiente de desconfianza contra ustedes, entre partidos, sus líderes y la sociedad civil, lo que reduce de manera dramática sus opciones de repetir.

El #6D dejó claro, que la minoría oficialista, solo es superior a la minoría que ustedes representan. Los tres tropiezan contra la misma piedra, con la singularidad, de no poder convocar el consenso necesario para ser mayoría.

Morel Rodríguez Ávila en el 2004 y luego 2008 era el “Morel con Todos”, Alfredo Díaz fue electo gobernador hace cuatro años, siendo el candidato de la “Unidad Superior”; también Morel David Rodríguez, fue proclamado como el elegido de “todos” para el cargo municipal; pero para hoy resulta incuestionable verdad, que sus nombres difícilmente puedan terminar siendo, los que logren la aceptación necesaria del conglomerado de los auténticos partidos de oposición y del llamado voto aluvional.

Ustedes se han empeñado en apostar a ir a procesos sin importar condiciones (el más reciente #6D) y se han mostrado tozudos en entender que la inmensa mayoría de los electores, no van a concurrir a ineficaces procesos eleccionarios, en los cuales ganando se pierde, como el caso del gobernador Andrés Velásquez, a quien le escamotearon los votos dentro del CNE, Juan Pablo Guanipa ganador de la gobernación del estado Zulia, para luego despojarlo de su victoria por no aceptar una fabricada formalidad o el caso de los tres diputados en Amazonas, que los inhabilitaron por cinco años, sin derecho a una conclusión ni judicial ni electoral.

Saben ustedes apreciados amigos, que en las actuales circunstancias, ni el gobernador ni al alcalde están en pleno ejercicio de sus competencias constitucionales y legales. El primero no tiene control sobre la policía, ni tampoco sobre el sector salud y hasta se ha quejado públicamente, de no contar ni tan siquiera con permiso para surtir su vehículo oficial de combustible. El caso de la primera autoridad municipal, no es distinto, por lo que se le ha visto hacer todo tipo de “pestañeo”, tal y como antes hizo su abuelo, para sobrevivir al poder del oficialismo. La gente se pregunta: ¿Para qué quieren ser nuevamente electos bajo tan indignantes condiciones?

Luego de hacer lo que les corresponde desde adentro, deben sumarse a buscar lograr el cambio estructural necesario para devolver el Estado de Derecho, de tal forma que todos los funcionarios electos sean del bando que sean, tengan pleno uso de sus competencias y respeto institucional conforme a nuestro ordenamiento jurídico.

No entender la realidad, los coloca nuevamente en el absurdo de buscar dos objetivos perjudiciales, uno que no van a lograr (ser electos) y otro del que probablemente luego, se tengan que arrepentir, al quedar nuevamente sometidos a un poder arbitrario.

Mediten sobre las virtudes de otras opciones, tomen conciencia de su realidad, entiendan que si las actuales condiciones institucionales cambian; los candidatos serán aquellos que surjan entre los dirigentes de la auténtica unidad partidista, igual decisión tendremos que evaluar los que somos independientes, por el contrario, si este modelo se mantiene, serán derrotados por una minoría y serán nuevamente víctimas del fantasma del #6D.

A algunos les hubiera gustado el que estas letras tuvieran más epítetos, y descalificaciones, otros que no las hubiera escrito, pero vivimos momentos de aceptar con templanza el juicio de la opinión pública.

Los invito a ver las cosas desde afuera, con una perspectiva mucho más amplia, reevalúen sus objetivos y pónganlos al servicio de nuestro querido estado Nueva Esparta y de nuestra amada Venezuela.

Marco Aurelio dice que «nada nos proporciona tanta alegría como los ejemplos de virtud».

Braulio Jatar Alonso

