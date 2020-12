Foro Penal: Hay que investigar el tráfico de personas

El director presidente de la ong Foro Penal, Alfredo Romero, lamentó la muerte de 20 venezolanos cuando intentaban migrar hacia Trinidad y Tobago.

Romero consideró que hay que investigar el tráfico de personas que se está presentando en el país.

«Mafias que están manejándose en la zona (Güiria, estado Sucre) y hay que analizar esto con cierta prudencia», consideró.

Manifestó que además del tema migratorio hay venezolanos que huyen de la persecución.

«Todos los que están exiliados y estas personas que salen del país, son víctimas de este estado de represión, que no solo se limita a los presos políticos, sino que es un sistema político, el cual trae como consecuencia que personas tengan que salir del país por esto. Por ejemplo, se usan las bolsas de comida como mecanismo de atraer a las masas, al decirle estás conmigo y te doy comida y si no estás conmigo no te doy comida», manifestó el defensor de los derechos humanos.

Sobre el informe que emitió la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional sobre el examen preliminar por crímenes de lesa humanidad en Venezuela donde indica que pasa a la fase 3 del examen, dijo que los «violadores» de derechos humanos en el país, son «observados» no solo de vista, sino a través de un examen preliminar y posterior investigación.

800 Noticias

