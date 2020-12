Gaby Spanic obtuvo el segundo lugar de «Dancing with the stars»

«Hoy me siento la gran ganadora de la noche, sin importar cuáles sean los resultados (..) Gracias, Hungría, dejaré parte de mi corazón en este país». Con estas emotivas palabras, Gaby Spanic se despidió el domingo 13-D del programa Dancing with the stars en ese país, donde la actriz venezolana es una auténtica diva gracias a sus telenovelas.

La protagonista de «La Usurpadora» llegó a la final del concurso de baile y, aunque no ganó, brilló con luz propia en el programa, en la que fue invitada de lujo y donde dejó atónitos a sus fans europeos con sus presentaciones en la pista.

En la pista de baile este dúo de talentosos artistas lo dio todo para llevarse el primer lugar de la competencia de baile, ganando así un merecido segundo lugar que se sudaron a pulso desde el día uno.

“Quise tomarme estos minutos para escribirles antes de salir al escenario. Hoy me siento la gran ganadora de la noche, sin importar cuáles sean los resultados. Se que no soy una gran bailarina, pero su apoyo ha sido tan importante, que me han llevado a sacar la mejor versión de mí”, escribió Spanic en su Instagram @gabyspanictv.

Después agradeció al canal de televisión y a todo el equipo de producción “por llenarme de atenciones y un trato tan respetuoso”.

800noticias

