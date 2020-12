Historia de Crímenes Reales: Arrogancia y cartas

Otro ejemplo que demuestra que nadie debería jactarse de sus logros en el crimen. Susan Schwarz recibió un disparo en su casa, pero la policía no encontró una sola pista, por lo que el caso no fue resuelto. Pero la foto de la chica formo parte de un experimento de la prisión: el gobierno imprimió para los presos una baraja de cartas que llevaban la información sobre víctimas de crímenes no resueltos, el número de teléfono y la recompensa.

El caso Schwarz, como muchos otros, salió inmediatamente del punto muerto. Resultó que su asesino ya estaba en prisión en ese momento por crímenes menos graves y había presumido ante sus compañeros de reclusión de cómo había salido inmune de su crimen.

