Live-action de “Mortal Kombat” se estrenará en abril de 2021.

Dirigida por Simon McQuoid (en su debut como director) a partir de un guion de Greg Russo y Dave Callaham, y basada en la franquicia de videojuegos del mismo nombre creada por Ed Boon y John Tobia, la nueva película live-action de Mortal Kombat tiene una nueva fecha de estreno.

La película sirve como un reinicio de la serie de películas que sigue a Mortal Kombat: Annihilation.

¿De qué irá el argumento? El reino de la Tierra corre grave peligro debido a la influencia del Mundo Exterior, Raiden y los héroes de la Tierra solo podrán salir victoriosos logrando la victoria contra las fuerzas del mal en el torneo Mortal Kombat.

Protagonizan: Hiroyuki Sanada, Joe Taslim, Tadanobu Asano, Ludi Lin, Max Huang y Jessica McNamee, entre otros.

Poco más de un mes después de que se anunciara un nuevo retraso en el estreno de la película debido al coronavirus, el productor Todd Garner informó que la cinta basada en la franquicia de videojuegos finalmente debutará durante el primer semestre del próximo año.

De acuerdo con lo señalado por Garner en un tuit, la nueva película de Mortal Kombat se estrenará en Estados Unidos el 16 de abril de 2021.

Todo mientras el productor prometió que el primer tráiler será lanzado “en el año nuevo”.

Por otra parte, la cuenta oficial del largometraje en Twitter también se hizo eco de la información.

On April 16, Mortal Kombat enters the arena. Coming to theaters and streaming exclusively on HBO Max. #MortalKombatMovie https://t.co/Uo3eaPIEBP

— Todd Garner (@Todd_Garner) December 14, 2020