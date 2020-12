Orientación sexual y adolescentes: ¿cómo hablar con los hijos?.

La orientación sexual puede ser un aspecto que preocupe o genere dudas entre los adolescentes, tal y como apunta José Manuel Valverde Rubio, experto en Sexología y miembro de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG). “La orientación sexual en la adolescencia no siempre está absolutamente definida, y a veces eso es causa de preocupación”, declara Valverde.

Sin embargo, los jóvenes durante la adolescencia tienden a ser reticentes a expresar aquellas dudas relacionadas con su orientación sexual o con la sexualidad en general. “Los adolescentes no suelen plantear temas o preocupaciones en la consulta, permanecen en una actitud tímida, callada, deseando que pase el tiempo cuanto antes”, comenta Marta Fernández Batalla, responsable de la Dirección Asistencial Este de la Gerencia de Atención Primaria en la Comunidad de Madrid y responsable del Programa Codem Educa del Colegio Oficial de Enfermería de Madrid (Codem). Al respecto, Valverde coincide en que existe cierto pudor por parte de los adolescentes a la hora de hablar de sexualidad dentro del ámbito familiar.

Consejos para hablar de orientación sexual con un adolescente

En primer lugar, ya sea porque los hijos planteen preguntas directamente o porque los padres consideran necesario abordar el tema, lo principal es tener una actitud abierta y facilitadora. “La educación sexual, la propia educación es algo que debe de empezar en el hogar y continuar en los colegios. Una disposición abierta con los hijos, una relación de confianza suele facilitar mucho las cosas”, subraya Valverde. A su juicio, establecer una conversación con los hijos en materia sexual, por mínima que sea, siempre será positivo para contrarrestar la desinformación y falsos mitos generados en sus fuentes de información habituales como son sus amigos e internet.

Normalización de la situación

La portavoz del Codem insiste en la importancia de tener una mentalidad abierta a la hora de hablar de orientación sexual con los adolescentes: “El abordaje en sí va a depender de la familia y de los valores de la misma, pero que en cualquier caso ha de entenderse como una característica más de la persona, como el que es rubio, moreno o pelirrojo”, indica Fernández. En su opinión, se debe apostar por la normalización de la situación realizando comentarios relacionados a propósito de noticias, películas, situaciones cotidianas.

Uso adecuado del lenguaje

Por otra parte, Fernández recomienda que los padres traten las cuestiones relativas a la orientación sexual desde el género neutro “con el uso de palabras como pareja, alguien, relaciones entre adolescentes y/o personas en lugar de chico/chica o amigo/amiga”.

En este punto, esta experta recuerda que es necesario prescindir y eliminar del vocabulario habitual aquellas palabras peyorativas como mariquita o machorra.

Preguntas excesivas sobre su intimidad

Durante la charla sobre la orientación sexual con los hijos, Fernández desaconseja interrumpir su relato para interrogarles sobre si han tenido relaciones sexuales, con quién y cómo. Es mejor que sean ellos mismos quienes tomen la iniciativa con los padres.

Expresión de las emociones

Los cambios físicos propios durante el desarrollo sexual pueden provocar sentimientos de vergüenza o preocupación ante los cuáles los padres deben estar alerta para ayudarles y resolver sus dudas, según sostienen los especialistas consultados por CuídatePlus. “Ante una actitud de vergüenza o de rechazo hacia sí o una parte de sí, el adulto ha de identificar la dificultad que puede presentar el o la adolescente en reconocer su orientación sexual y en solicitar ayuda”, subraya Fernández. Además, esta enfermera recuerda que la homosexualidad continúa siendo la orientación sexual que más dudas y sentimientos de rechazo genera, que deben ser trabajados desde el entorno familiar o buscar ayuda. “En cada consulta con el adolescente hay que dejar la puerta abierta a que acuda a la enfermera de familia ante la necesidad de hablar sobre sí y su sexualidad”, suscribe.

A su vez, la responsable del Programa Codem Educa incide en que no se debe dar “una visión distinta a la hora de abordar y hablar del tema por tener una orientación hetero/homo/bisexual, sino tocar todas las opciones y eliminar tabúes”.

¿Qué dudas tienen los adolescentes sobre su orientación sexual?

Según Fernández, los jóvenes se plantean muchas cuestiones relativas a la sexualidad en general, de hecho, consideran que al tener uno u otro sexo has de identificarse con él, comportarse de una determinada forma, presentar un determinado deseo sexual, etc. “Por ello, lo primero es aclarar las confusiones entre qué es el sexo, el género, la identidad sexual y la orientación sexual. Es importante hablar de los conceptos de forma libre, sin necesidad de denominarlos como tal, pero para desechar ideas no acertadas”, matiza.

Desde su experiencia, en función de la etapa de la adolescencia en la que se encuentre la persona, esta tendrá más o menos dudas sobre su orientación sexual. “Uno de los interrogantes que más se plantean, en especial en las primeras etapas, es el reconocimiento o distinción entre amistad y atracción sexual con una persona del mismo sexo: ¿cómo distinguir si es amistad o amor?”, detalla. En estos casos, se aconseja explorar las distintas situaciones, aunque es importante inculcar la idea de que la identificación de una orientación u otra requiere tiempo.

“Otras dudas tienen que ver con fantasías que no controlan y les crean confusión y, en ciertos casos, gran malestar: la normalización de presentar fantasías en esta etapa de la vida ha de normalizarse y no juzgarlas”, argumenta Fernández, quien advierte que el hecho de tener un encuentro íntimo con otro adolescente de otro o del mismo sexo no define de inmediato la orientación sexual.

En cambio, en la adolescencia tardía, cuando la orientación sexual está clara hay que trabajar promover las relaciones sexuales seguras y desmitificar ideas como que entre mujeres hay riesgo cero de contraer infecciones de transmisión sexual.

Compartir con tus amigos Twitter

Facebook

Reddit

Tumblr

WhatsApp