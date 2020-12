¿Por qué soñamos? ¿Cómo deben interpretarse los sueños?

Los sueños son objeto de estudio de expertos, entre ellos neurólogos y psiquiatras, desde hace décadas, y a pesar de los avances y las teorías formuladas, la realidad es que los pensamientos oníricos siguen siendo un campo enigmático y controvertido, sobre todo cuando queremos interpretar qué significan los sueños.

Dormir no es sinónimo de apagar nuestra consciencia. Los sueños son la evidencia de que nuestro sistema nervioso trabaja incluso cuando no estamos en estado de vigilia. Con el sueño, no con los sueños, lo que se consigue es resetear el organismo y organizar la información que manejada en las horas que permanecemos despiertos.

Javier Cabanyes, doctor experto en neuropsicología, afirma que los sueños pueden aparecer en cualquier momento mientras dormimos, pero que depende mucho de la fase en la que estemos y la instancia que hay entre el sueño y el despertar.

Si pasan muchas horas entre ambos momentos, es muy posible olvidar lo que se ha soñado. Estos episodios, que no son más que actividad cerebral mientras se duerme, aparece incluso antes de nacer, cuando el bebé es aún un feto.

¿Qué significan los sueños?

El experto apunta a que no existe una explicación biológica de los sueños, o al menos no una total, porque hay siempre un componente psicológico, social, vivencial. De este modo, podemos llegar a la conclusión de que no existen interpretaciones generales de los sueños válidas para todo el mundo, pero sí ocurre una circunstancia, muchos suelos sí se repiten con frecuencia, y esto pone de manifiesto episodios comunes en muchas personas.

Las situaciones de estrés, los conflictos y traumas de la infancia, los desequilibrios emocionales… todo ello gana protagonismo con los sueños, que según Cabanyes son una fuente de conocimiento personal importante.

Los sentimientos y percepciones propias durante los sueños son distintos a las que se sienten cuando somos plenamente conscientes y estamos despiertos. Actuamos de manera diferente en los sueños que en la realidad. Todo esto lleva, con los sueños que se repiten y siempre que sean recordados, a condicionar las acciones y comportamientos en la vigilia porque se ha actuado de modo diferente en los sueños.

¿Cómo han de interpretarse los sueños?

Freud, uno de los padres del psicoanálisis, sostenía que todos los sueños se pueden interpretar y que debe hacerse así, pues esto es imprescindible para conocer mejor nuestro cerebro. El propio Freud afirmaba que estos pensamientos oníricos son un modo de expresar deseos distorsionados por la autocensura en imágenes que no tienen sentido. Atendiendo a esta formulación, es importante darle una interpretación a los sueños.

Philippa Perry, psicoterapeuta, se muestra de acuerdo con Javier Cabanyes en la idea de que no existen interpretaciones generales de los sueños válidas para todo el mundo, de modo que no puede haber un diccionario de los sueños como tal, pero sí aparecen metáforas iguales en toda la ciudadanía.

La interpretación y diccionario de los sueños, por tanto, debe circunscribirse exclusivamente a esos lugares comunes por lo que circula tanta gente. Este intento de saber qué ocurre mientras dormimos ayuda a conocer mejor nuestro interior y a transformar estos episodios en una herramienta de la que sacar partido.

David Bedrick, psicólogo y terapeuta que lleva años trabajando en el área de los sueños, explica que las interpretaciones de los sueños pueden ayudar a comprender mejor la realidad. Así, cuando se sueña con personas concretas, en realidad no son ellos, sino que representan aspectos y cualidades de nosotros.

Ocurre igual con todos los pensamientos oníricos: soñar con insectos, con ser perseguido, con caer al vacío, con inundaciones… no existe una transmisión real hacia el estado de vigilia, sino una traslación simbólica.

Los sueños más allá de la ciencia

En todo este proceso, las creencias populares también juegan un papel relevante. Cada año se editan y se lanzan diccionarios de los sueños que intenta dar una explicación generalizada a esos sueños más repetidos, y en ellos es tan relevante la investigación de los expertos como las propias creencias populares.

Para los investigadores, los sueños pueden ser un buen instrumento de cara a preparar a las personas ante sus problemas en la vida real: situaciones amenazantes, procesos de cambio, afecciones emocionales…

Sea como fuere, el conocimiento que se tiene sobre el cerebro y su capacidad es todavía muy reducido, y es esto justo lo que lleva a estar interpretaciones de los sueños, que siguen estando más basadas en creencias populares que en conocimiento científico.

