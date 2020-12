Una increíble propuesta de matrimonio

A medida que pasa el tiempo, las propuestas de matrimonio se vuelven más originales, pero lo que sorprendió a los internautas, tuvo que ver con el emocionante episodio que protagonizaron Xavier Andrews y su prometida, Shanté Cosme, en una cabina sin gravedad.

El épico momento fue compartido por Andrews en sus redes sociales, y mostraba a la pareja en lo que parecía ser un simulador de gravedad cero, muy similar a la que utilizan los astronautas antes de ir al espacio.

Desde el inicio del clip, puede verse a Shanté y Andrew disfrutando de un fabuloso paseo en helicóptero por la ciudad de Nueva York, hasta que abordan un avión que los eleva por el aire a su aventura romántica.

Lo que parecía ser una cita inolvidable, definitivamente marcó la llegada de una historia de amor sobre las nubes; cuando Xavier sorprendió a su novia con un reluciente anillo de diamantes.

En un intento por controlar la emoción y mantenerse a flote en un Boeing 727-200 modificado, Shanté accedió a su propuesta, y juntos formalizaron un compromiso que pasará a la historia de las redes sociales.

Cuando fue entrevistado sobre su increíble propuesta, Andrews comentó para el portal Brides, que tanto él como su prometida son fanáticos de la aventura.

«Hemos hecho de todo, desde explorar las cuevas de Railay Beach, Tailandia, hasta montar en motos de nieve los glaciares Vatnajökull de Islandia”, expresó.

Por su parte, la nueva prometida de Xavier aseguró que, aunque tenía sus sospechas desde el principio, definitivamente quedó cautivada con la propuesta de matrimonio.

“Después de eso, todo lo que recuerdo es dar vueltas en círculos con él, mientras me abrazaba y lloraba. En realidad, no me había pedido que me casara con él o que me pusiera el anillo en el dedo y recuerdo haber dicho: ‘¡Tienes que preguntar!’. Preguntó y, por supuesto, dije sí”, expresó.

Con efectos secundarios…

No obstante, esta épica declaración no dejó al alcance los efectos secundarios. Como lo comentó Shanté, la emoción del momento llevó a su prometido a sufrir mareos por el movimiento, por lo que luego de sellar el compromiso, Xavier Andrews comenzó a ponerse enfermo.

«Aproximadamente diez minutos después de que me propuso matrimonio, se puso muy enfermo y vomitó, ¡así que es bueno que propusiera matrimonio cuando lo hizo!”, comentó.

