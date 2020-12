Diputado Ronderos: “Dante no pueden borrar de un plumazo los más de 40 días que deja a Nueva Esparta sin agua»

NOTA DE PRENSA : Oscar Ronderos diputado reelecto de la Asamblea Nacional, le contestó al legislador del Consejo Legislativo Regional, Kendy Graterol en relación a unas acusaciones que realizó en Temague 94.3FM: “Kendy ocúpate de lo que realmente son tus competencias, de las cuales ustedes han sido unos incompetentes, tu como jefe del Clap en Nueva Esparta sabes que quienes chantajearon a pueblo con el hambre y las clap fueron ustedes. Sin embargo, tu propia gente les dio la espalda el 6D porque les arruinaron la vida”

Dip Ronderos: “Estamos construyendo la unidad, no te asustes Kendy Graterol, lo más seguro es que ni repitas como legislador del Clene”



El diputado también se refirió al jefe del PSUV y Diputado Dante Rivas “Dante no pueden borrar de un plumazo los más de 40 días que dejan a los habitantes de Nueva Esparta sin agua, las ocho horas diarias de apagones que le clavan a la gente y de paso que él los pusieron a cocinar con leña regresándolos a la edad media ¿en que ha cambiado la situación en el Estado desde que Dante ganó la AN? lo que sigue es utilizando la miseria humana como su estrategia política. Por lo tanto, estamos reconstruyendo la unidad, vamos con a air un solo candidato para la Gobernación y candidatos unitarios para las alcaldías y para el consejo legislativo y eso es lo que los tiene preocupados”

Para concluir Oscar Roderos dejo claro “las elecciones del próximo año no serán como la vez pasada que fueron solos a la elección del Clebne. Aquí no hay invasión, no hay soluciones de fuerza, aquí la derrota de ustedes es con votos por eso desde ya le dejo este mensaje a todos los demócratas en Nueva Esparta, ahora vamos a organizarnos y vamos a ir unidos para ganarles bajo el liderazgo del gobernador Alfredo Díaz”

