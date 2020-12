España | Sanidad propone endurecer plan de Navidad

El Ministerio de Sanidad español propondrá esta tarde a las comunidades que endurezcan las restricciones en Navidad si es necesario y les pedirá que recomienden a los profesionales de salud que no prescriban test rápidos de anticuerpos que se venden en farmacias, porque no están indicados para diagnosticar.Así lo ha establecido la ponencia de vacunas, en la que está el Ministerio y todas las comunidades, en un documento que este miércoles verá el Consejo Interterritorial de Salud y al que ha tenido acceso Efe, en el que se concluye que estas pruebas de autodiagnóstico no deben ser utilizadas para determinar la presencia de una infección ni en personas con síntomas ni en asintomáticos.

En el otro borrador que presentará a las autonomías les planteará una modulación del plan de Navidades que acordaron el pasado 2 de diciembre con el objetivo de que puedan aplicar medidas y criterios más restrictivos que los que se establecieron en aquel pacto de máximos.

