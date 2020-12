Historia de Crímenes Reales: Errores verbales

La primera imagen es una fotografía de Joey Martin del álbum de graduación de la escuela secundaria. La segunda imagen es Alexander Barsky, uno de los imputados durante el juicio en 2012, 14 años después de que se cometió el asesinato.

A veces, una mirada nueva ayuda a resolver el caso, no solo los experimentos en prisión. A veces, incluso se puede volver a abrir un caso antiguo tras examinar más detalladamente el testimonio. Lo mismo ocurrió con el caso no resuelto de la muerte de Joey Martin en 1996. El chico salió en secreto de su casa para encontrarse en el bosque con sus amigos, pero nunca regresó.

Joey fue declarado desaparecido, pero la operación de búsqueda no dio resultados, no encontraron ningún rastro del cuerpo. Durante los interrogatorios sus dos amigos afirmaron que Martin ni siquiera había ido al bosque con ellos, sino que había ido a pasear solo. Les creyeron y no había pruebas contra los chicos. Solo después de 10 años, un joven detective volvió a leer el caso y descubrió que en el texto del interrogatorio, ambos jóvenes, describiendo sus acciones aquella noche, usaban la expresión “todos nosotros”. ¿Quién utilizaría esta expresión hablando de dos personas? En la reapertura del caso en 2008, uno de los amigos confesó haber cometido un homicidio y el segundo fue declarado culpable más tarde.

genial

