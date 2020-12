La actriz británica que dará vida a Whitney Houston en película biográfica

La actriz británica Naomi Ackie interpretará a Whitney Houston en la película biográfica que se prepara sobre la cantante, según información de The Hollywood Reporter.

El film lleva por título I Wanna Dance With Somebody (Quiero bailar con alguien) y contará con la dirección de Stella Meghie.

“Pasamos la mayor parte del año pasado en una búsqueda exhaustiva de una actriz que pudiera encarnar a Whitney Houston”, dijo Meghie en un comunicado a THR y Variety.

“Naomi Ackie nos impresionó en cada etapa del proceso. Me conmovió su capacidad para representar la presencia escénica de un ícono global y llevar al mismo tiempo humanidad a su vida íntima”, expresa la cineasta en el texto.

I Wanna Dance With Somebody, que toma su título de uno de los grandes éxitos de Houston, no se estrenará hasta finales de 2022. Ackie, de 28 años, es oriunda del este de Londres. Ganó un Bafta TV Award a principios de este año por su actuación en la serie de Channel 4 The End of the F***ing World, y también ha aparecido en Doctor Who, e interpretó a Jannah en Star Wars: The Rise of Skywalker (2019).

El empresario musical Clive Davis, que descubrió y ayudó a guiar la carrera de Whitney, es uno de los productores del proyecto. “La prueba de pantalla de Naomi Ackie fue tan poderosa que me dio escalofríos”, dijo Davis, reseña CNN.

Encantados con la interpretación de la actriz

“Aunque la voz incomparable de Whitney se utiliza para todas las canciones, el extraordinario rango de actuación de Naomi le permite capturar magistralmente el encanto único de Whitney, su poder estelar y, por supuesto, sus luchas personales”, expresó también. Y añadió: “Naomi es una estrella y no puedo imaginar una mejor opción para este papel icónico”.

I Wanna Dance With Someone seguirá la vida y obra de Houston, en la onda de éxitos cinematográficos como Bohemian Rhapsody y Rocketman, que se basan en las vidas y la música de Freddie Mercury y Elton John, respectivamente.