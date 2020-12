Las sorpresivas palabras de Silvestre Dangond sobre el accidente de su padre

Hace tres días, el padre de Silvestre Dangond, William Dangond, estuvo involucrado en un grave accidente de tránsito que se registró en la noche del jueves en la Avenida Simón Bolívar, cerca de la clínica Laura Daniela, en Valledupar.

Según las autoridades, William Dangond, quien al parecer iba conduciendo un vehículo, colisionó inicialmente contra una motocicleta, cuyo conductor resultó ileso. Entre tanto, al chocar a otra moto, el conductor de esta sí resultó gravemente herido, puntualmente con trauma craneoencefálico y una lesión en la pierna izquierda.

Video de William Dangond “ El Palomo” papá del cantante Silvestre Dangond en el sitio del accidente donde presuntamente atropelló a dos personas en valledupar.#ElProvinciano pic.twitter.com/04gzRvmAHQ — El Provinciano (@ElProvinciano6) December 11, 2020

Según mostró un video revelado en medios, el mismo William Dangond, que se hace llamar Palomo, se acercó a mirar a una de las personas heridas y dio marcha atrás para luego alejarse.

Frente a la polémica que ha generado la situación, el artista decidió dar su opinión sobre el tema y aseguró que su único interés era la vida de Alejandro Nieves, el hombre que hoy se encuentra recuperándose en un hospital.

“Quiero que sepan que desde el primer momento que me enteré de lo sucedido mandé tres personas para la clínica Laura Daniela para que estuvieran al frente de su recuperación y no me dejado de comunicar con ellos ni un solo instante siempre preguntando por la evolución y la recuperación de Alejandro Nieves”, señaló el artista.

En su explicación agregó que su preocupación más grande es la salud de la persona que quedó herida “todos los días me levanto pensando en que Dios tiene que mandarle fuerza y bueno que este trance muy penoso para todos se supere”.

Asimismo, el artista aseguró que la opinión pública no puede hacerlo responsable de algo que él no cometió “aquí la responsabilidades son totalmente distintas, mi papá tiene que ser responsable de sus actos (…) si estoy dando la cara es porque quiero que escuchen mi opinión, no porque yo tenga que hacerme responsable de los actos de mi papá”.

También, expresó que los medios han hecho ver las cosas como no son y qué hay algunas noticias falsas alrededor de este tema.

“Creo que es un comprensible pensar ahora que en algo en lo que se ve involucrado mi padre yo no voy a estar encima claro que voy a estar encima de eso preocupado 100 % por la salud de Alejandro que es lo único que me preocupa su vida me preocupa que se recupere que vaya evolucionando porque lo de mi papá quiero que entiendan que es un responsabilidades diferentes cada quien las asume”, dijo.

Igualmente dijo que “no estoy aquí para taparle a mi papá absolutamente nada, él sabe que al momento en que lo llame la justicia, él tiene que acatar el llamado de la ley y tengo entendido que si no se ha presentado al Palacio de Justicia de Valledupar es porque los juzgados están cerrados (…) con el abogado Pepe Caballero están haciendo todo para que él se presente, él en ningún momento ha pensado en no presentarse”.

Finalmente el artista aseguró que lo más importante para él era primero la salud de Alejandro y la solidaridad con la familia de la víctima. “El caso de mi papá es un caso que él tiene que enfrentar con la justicia (…) padre asume este problema para cambiar” indicó el cantante vallenato.

Por el momento, las autoridades aún no se pronuncian sobre las posibles sanciones que tendría que enfrentar William Dangond por el hecho ocurrido y por las pruebas que hay en su contra.

800Noticias

