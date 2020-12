Libro: CUCHILLO

Sinopsis

EL CASO 12 DE HARRY HOLE. LAS COSAS NO LE VAN NADA BIEN A HARRY HOLE La única mujer a la que ha logrado amar, Rakel, lo ha echado de su vida. Ha sido readmitido en la policía de Oslo, sí, pero en un departamento infecto, lejos de los casos que sí quiere investigar: por ejemplo, devolver a la cárcel a Svein Finne, el sanguinario violador múltiple al que atrapó hace un puñado de años y que acaba de cumplir condena. AMBOS DESEAN UNA VENGANZA ATROZ Cuando todo va mal, aún puede ir a peor. Porque Harry ha vuelto a beber. Despierta una mañana sin recordar nada de lo sucedido la noche anterior y con las manos manchadas de sangre. Le tocará entrar de bruces en una pesadilla interminable en la que todas las salidas conducen a la muerte. NUNCA SE ENFRENTÓ A UN CASO TAN OSCURO La caza final ha empezado, aunque no está claro quién es la presa. Cuchillo es la novela más salvaje protagonizada por Harry Hole: ha tomado un camino para el que no hay ya vuelta atrás. 40 millones de ejemplares vendidos Traducido a 50 idiomas La crítica ha dicho… «La mejor entrega de la serie.» Wall Street Journal (Estados Unidos)

Autor: NESBO, JO

Genero: Thriller / novela negra / policiaca

Páginas: 560

Sinopsis Librería

Compartir con tus amigos Twitter

Facebook

Reddit

Tumblr

WhatsApp