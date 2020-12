Beneficios de la remolacha para la salud. – Circuito Global

tienes un pene grande y te has dado cuenta de que caminar con una tercera pierna tiene sus desventajas . Si bien, en teoría, a muchas personas les encanta un pene grande , cuando en realidad está dentro de ellos, puede ser bastante doloroso. Eso es porque el canal vaginal mide típicamente de cuatro a cinco pulgadas cuando está excitado. Si tiene un pene de siete pulgadas , su pene podría golpear el cuello uterino de su pareja, y eso no es placentero. Eso es simplemente doloroso.

Aquí es donde entra en juego conocer varias posiciones sexuales. Ciertamente, existen mejores posiciones sexuales para los hombres bien dotados. “Su pareja debe estar en una posición que le permita ser un pasivo poderoso que está a cargo”, explica Ian Kerner, Ph.D., LMFT, terapeuta sexual y autor de She Comes First . En estas posiciones, su pareja puede controlar la velocidad y profundidad de penetración.

“Las posiciones deben permitirle a su pareja desconectarse rápidamente a voluntad y permitirle comunicarse fácilmente si siente algún dolor”, agrega Kerner. Además de las posiciones sexuales en las que su pareja tiene el control, algunas posiciones utilizan naturalmente el trasero de su pareja como aislamiento. Estas posiciones son ideal para chicos con penes grandes porque físicamente no permiten una penetración más profunda ya que el trasero de tu pareja está en el camino.

Teniendo esto en cuenta, aquí están las 10 mejores posiciones sexuales para hombres con grandes calzoncillos viejos.

1 – La toma.

“Con el peso de su pareja sobre su pelvis, el encaje le permite a su pareja controlar la cantidad de pene que toma mientras lo mantiene en su lugar”, dice Kerner.

2 – Vaquera.

“Con una mujer encima , sostenida por sus rodillas, puede calibrar la cantidad de pene que quiere tomar”, dice Kerner. “Puede provocar y tentar con sólo mirar la cabeza y, a medida que se excita y se siente más cómoda, experimenta con profundidad y ritmo”.

3 – El Hotseat.

“Mientras está sentado en la silla, su pareja puede ponerse en cuclillas y relajar su pene, controlando exactamente dónde quiere estar”, explica Kerner. “Con un pene bien dotado, puede ser un desafío recibir la estimulación del clítoris adecuada, por lo que también debes apuntar a posiciones como esta en las que puedas proporcionar estimulación manual al clítoris de tu pareja”.

4 – Vaquera inversa.

“El mismo principio que la vaquera funciona con la vaquera inversa, pero con más estimulación del punto G “, dice Kerner. “De rodillas, puede subir o bajar según sea necesario”.

5 – La O de pie.

“Las posiciones de sexo oral son agradables para que ambos miembros de la pareja se tomen un descanso de ese gran pene y ayudan a disminuir parte de la ansiedad que podría acompañar al coito”, dice. “Además, una vagina lubricada es una vagina feliz, y no hay nada como un buen sexo oral para mojar las cosas”.

6 – Cuchara.

“Otro aspecto importante para una mujer que trabaja con un pene grande es poder cambiar de posición tan pronto como sienta molestias”, explica Kerner. “A veces, esto significa alejarse por completo. En muchas posiciones, como la de misionero , una mujer está algo inmovilizada, pero en posiciones como la cuchara, si siente algo de dolor, puede responder rápidamente. Esta sensación de libertad la ayudará a sentirse relajada y en controlar.”

7 – Misionero.

“En esta posición, la persona con el pene tiene el control, así que mientras esté sincronizado, tomándolo con calma, mirándola a los ojos y leyendo las señales, puede ser una posición intensa y amorosa”. él dice. “Siempre que existe la posibilidad de que se produzca dolor, conviene maximizar la comunicación”.

8 – Cuchara de patas abiertas.

“Una vez más, en la posición de cuchara, una mujer tiene el poder de conectar y desconectar ese pene grande”, explica Kerner. “En esta posición, puede proporcionar una amplia estimulación manual del clítoris, pero con las piernas unidas por el peso de su pierna, su pareja tiene una buena capacidad de maniobra”.

9 – Las puertas nacaradas.

“Esta es una gran posición para que ella reciba estimulación del punto G y del clítoris mientras también puede usar sus piernas para inclinarse hacia el pene o empujar hacia afuera”, dice Kerner.

10 – El Launchpad.

“La plataforma de lanzamiento es una buena variación del misionero en la que tu pareja puede usar sus piernas para empujar contra ti mientras estás penetrando, lo que le permite calibrar realmente la profundidad de penetración”, dice Kerner. “También es fácil para su pareja empujar contra usted si siente algún dolor”.