“El Perú necesita un gobierno que tenga experiencia» #perú

El expresidente y ahora candidato a la presidencia del Perú por el partido Nacionalista, Ollanta Humala señaló que “el país necesita un gobierno que tenga experiencia y no un salto al vacío para afrontar la actual crisis económica, sanitaria y laboral”.

De cara a las Elecciones Generales del 2021, mediante una entrevista en un programa de RPP, Ollanta Humala se pronunció acerca de la importancia de elegir un nuevo Jefe de Estado “que tenga la experiencia necesaria”.

Argumentó que los programas sociales y las reformas de salud y educativa que se impulsó durante su gestión “se han amenazado”. Además, indicó que incluso “las obras de infraestructura que dejamos para el siguiente gobierno, están paralizados.”

En esa misma línea, Humala Tasso lamentó que programas de asistencia solidaria como Pensión 65 o Beca 18 no estén teniendo el alcance propuesto.

“Lamento que el programa Pensión 65, ya no dé cobertura al 100% debido al aumento de la pobreza en el país y la no ampliación del presupuesto. O Beca 18, que lo creamos en mi gobierno y dimos 100 000 becas y hoy en día no están llegando ni a los 50 000″, cuestionó.

Frente a ello manifestó que al percibir que “no se han continuado con estos programas, entonces tenemos la motivación y el deber moral de ponernos nuevamente los chimpunes y entrar a la cancha, porque el Perú no se puede paralizar”.