Mati, la hermanita de Mia Khalifa publicó un adelanto de lo que veras de ella en Onlyfans

Luego de causar revuelo en redes sociales tras anunciar que haría contenido para adultos, al igual que su hermana Mia Khalifa, Mati volvió a robarse todas las miradas de sus fanáticos con una fotografía que dejó muy poco a la imaginación.

A través de su cuenta en Twitter, Mati Khalifa compartió un par de candentes fotos en las que posó con un diminuto hilo negro y sin sostén. A pesar de que la joven libanesa hasta hace poco empezó a compartir contenido erótico, ya tiene miles de seguidores.

Cabe resaltar que aunque la joven, de 18 años, manifestó que por ahora no tiene pensado incursionar en el mundo del cine para adultos, sí ofrece sus servicios como ‘escort’ y comparte contenido sin censura en su cuenta de OnlyFans.

I’m available can you handle me? 💦🔥😍 pic.twitter.com/16f2Fbn6Ir

— Mati Khalifa (@KhalifaMati) December 11, 2020