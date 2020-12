Nacho habló de su separación: “Creo que tomamos una decisión correcta”.

El cantante Nacho habló este jueves sobre su separación con la bailarina Inger Devera. Dijo que fue una separación normal y que en la actualidad mantienen una buena relación por el bienestar de sus hijos.

“Pasó lo normal. Una separación de una pareja y en ese momento sentía que no tenía que darle explicación a nadie sobre mi vida. En las separaciones no existen culpables. Mi exesposa y yo tomamos una decisión correcta que nos ha regalado felicidad a ambos”. dijo al programa Despierta América.

Agregó: “Estamos haciendo un buen trabajo como padres, más que nada por los niños”.

También se refirió a su nueva relación y a su hija. Aseguró que han sido difíciles los meses que han pasado separados por la pandemia. Sin embargo, agregó, ha sido un tiempo de aprendizaje. “En este mundo la gente prefiere la falsedad en lugar de la sinceridad. Aprendí que hay que ser sincero, pero también con empatía”.

Esta semana, el cantante venezolano compartió -por primera vez- una foto su hija y su nueva pareja, Melany Mille. Agradeció a la modelo por acompañarlo en momentos que describió como de “tristeza”.

“Te agradezco por haber decidido acompañarme a través de una pantalla durante aquellos meses de tristeza y soledad que me pusieron al borde de un precipicio; fuiste tú quien me dio la mano y no me dejó caer aunque muchos te patearan injustamente por la espalda queriendo tumbarte a ti también”, escribió en la descripción de la foto.

En los últimos meses, el cantante estuvo envuelto en una nueva polémica por su relación con Mille, luego de su separación de Inger Devera, madre de sus hijos. Además, su pronta paternidad ha sido objeto de muchas críticas a través de sus redes sociales, por lo que pidió que lo dejen en paz.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Despierta America (@despiertamerica)

Nacho estuvo casado con Inger Devera, con quien tiene tres hijos: Miguel, Santiago y Matías. Su primogénito, Diego, es fruto de una relación previa.