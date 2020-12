Putin: EEUU está detrás de investigación sobre el envenenamiento de Navalni

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, dijo hoy que detrás de la investigación que implica al Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB, antiguo KGB) con el envenenamiento en agosto pasado del líder opositor ruso, Alexéi Navalni, están los servicios de inteligencia estadounidenses, que apoyan al activista.

«Esto no es una investigación, esto es un intento de legalizar los materiales proporcionados por los servicios de inteligencia estadounidenses», indicó el mandatario durante su rueda de prensa anual, que se celebra de manera telemática debido a la pandemia del coronavirus.

El pasado lunes, el medio digital Bellingcat y sus socios Der Spiegel y CNN, publicaron una investigación en la que afirman que un equipo de expertos en armas químicas del FSB está implicado en el envenenamiento de Navalni con un agente del grupo Novichok, de fabricación rusa.

La investigación, basada en grandes volúmenes de datos de telecomunicaciones, geolocalizaciones y registros de vuelos, identifica a tres agentes de esta unidad que siguieron al líder opositor en agosto pasado, primero a Novosibirsk, donde hizo campaña ante las elecciones regionales, y posteriormente a la ciudad siberiana de Tomsk, donde fue envenenado.

Putin, que nunca llama a Navalni por su nombre, sostuvo que «el paciente de la clínica de Berlín», a donde el político opositor fue trasladado desde Rusia tras el envenenamiento, «está siendo apoyado por la inteligencia estadounidense».

«Él recibe apoyo de ellos», reiteró de nuevo el presidente ruso, quien no quiso contestar por qué Rusia no ha abierto una investigación penal sobre el envenenamiento de Navalni.

«Y si es así (si tiene respaldo de los servicios secretos estadounidenses), entonces los servicios de inteligencia deben vigilarlo» (al líder opositor), dijo el presidente ruso, que recalcó que «esto no significa que sea necesario envenenarlo».

Putin, en su discurso para restar credibilidad a la investigación -que también fue publicada por Navalni con un vídeo propio que ha sido visto por varios millones de personas-, reiteró que Rusia «dio inmediatamente la orden» de trasladar al político a Alemania cuando la familia lo solicitó.

Asimismo, atribuyó la investigación y la publicación de Navalni de la misma a una «técnica muy conocida» que es «criticar a aquellos que están por encima de ellos y acusarles de haberle envenenado».

«Es una técnica muy utilizada por aquellas personas que quieren elevar su perfil. Para lograr la aprobación de la gente, para decirles que ‘yo soy tan importante como la persona que intentó atacarme’», dijo Putin.

«Pero uno solo puede lograr el respeto si proporcionas resultados o un programa para (impulsar) cambios. Así que insto a todos los poderes políticos en el país a no guiarse por su ambición, no por sus deseos personales, sino por los intereses de la gente», agregó el mandatario, que siempre ha dicho que Navalni no tiene un plan político real para los rusos.

