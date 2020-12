Trucos para ver las historias de Instagram de manera anónima

Instagram se ha convertido en una red social a la que no solo le podemos subir fotos de todo tipo, sino que desde hace algún tiempo incluye otras funciones como las de las «stories» o «historias» que nos permiten subir una imagen, un vídeo o incluso pequeños mensajes pero solo durante 24 horas, pero ¿cómo poder ver las historias de cuentas a las que seguimos, o que no, sin que la persona en cuestión lo sepa? ¿cómo hacerlo de forma anónima?.

Trucos para poder ver las historias de Instagram de manera anónima

Puede que por algún motivo, la cuenta que sube la historia es de alguien que te interesa y deseas saber qué sube a esta red social, pero no deseas que te identifique o tal vez, por simple curiosidad, deseas ver la historia de alguien y te da vergüenza o no deseas que esa persona sepa que te preocupas en mirar lo que sube.

Como ya sabrás, cuando se crea una historia en Instagram, ya sea una foto, un mensaje o un vídeo, esta dura 24 horas en activo y aunque en el caso de las fotos o «reels» (que no debemos confundir nunca con las «stories»), no se puede saber quien las ve y quien no, en el caso de las historias, el perfil que la sube, ve como al entrar en su propia historia, aparece un ojo con un número para así saber cuántas personas han visto lo que ha subido y además le aparece quiénes son.

Ver historias de Instagram de forma anónima con Insta-Stories

Por suerte sin embargo, tienes algunas opciones que te van a permitir ver historias de Instagram sin ser «descubierto». Una de las más innovadoras, es Insta-Stories.com, que se trata de un sitio web que te permite, de forma completamente anónima , ver las historias de tus objetivos en tu PC , sin que ellos lo sepan. Obviamente, la cuenta que deseas no puede ser privada, ya que en el caso de que esté configurada en privado será imposible ver nada.

Lo único que tienes que hacer entonces es entrar en Insta-Stories.com, ingresar la cuenta (sin @) en la línea inferior y presione enviar: el sistema buscará la cuenta que deseas y te permitirá ver las historias y también, sus posts.

Y no solo eso, sino que a veces incluso te da la opción de ver las historias que haya ido subiendo en los días previos, e incluso descargarlas.

Ver historias de Instagram de forma anónima con otra cuenta

La segunda opción consiste en algo tan sencillo como hacerte una nueva cuenta de Instagram. Si eliges esta opción ciertamente puedes ver las historias de esa persona sin problemas pero debes tener mucho cuidado de no hacer demasiado obvio que la cuenta es falsa, dado que lo más seguro es que esa persona al no saber quién eres o porqué estás viendo sus historias, te acabe bloqueando.

Puede que el motivo por el que deseas ver las historias de alguien es que no te llevas bien con esa persona pero aún así deseas saber lo qué publica, pero si existe esa mala relación con alguien, seguramente la persona acabe cayendo que la cuenta anónima que está viendo sus historias eres tú y de ahí que te bloquee.

No pensamos que crear una cuenta anónima sea algo bueno si se trata de «espiar» las historias de alguien (de hecho cualquiera de los métodos que os recomendamos podrían ser bastante cuestionables moralmente hablando) pero si es algo que realmente te importa o tienes la imperiosa necesidad de hacerlo, lo mejor es que crees una cuenta centrada en un tema como películas, cantantes, paisajes. Elige el tema que desees y publica solo fotos neutrales, que puedes encontrar en Internet.

Eso sí, queda absolutamente prohibido tomar fotos de otras personas y fingir ser ellas: no solo es una actitud violenta y cruel, ¡sino que también está perseguida por la ley!

Con tu cuenta falsa (quizás dedicada a atardeceres), podrás empezar a seguir a más y más personas (nunca a ti mismo) y también incluir a esa persona entre tus seguidores de modo que ver sus historias ya no será un problema.

Ver historias de Instagram de forma anónima con aplicaciones

Si estas dos opciones no te han satisfecho, debes saber que también existen numerosas aplicaciones que puedes descargar desde la «tienda» de apps de tu dispositivo móvil, con las que no tendrás problema alguno en ver las historias en completo anonimato. Sin embargo, el riesgo es exponer su teléfono y sus datos personales a situaciones de mala reputación.

Cualquier aplicación de «terceros» que requiera el inicio de sesión, el correo electrónico y la contraseña de tus cuentas existentes podría ser dañina .

En resumen, está bien querer ver las historias de la persona que te gusta o de esa persona con la que te llevas mal, pero poner en riesgo tus datos es algo que no merece realmente la pena.

Estos son los nombres de dos de las aplicaciones más utilizadas para ver las historias de Instagram de manera anónima, pero puedes buscar tú mismo dependiendo de si va a funcionar más o menos en función de u

Story Saver para Instagram

Storized para Instagram

Ahora que sabe cómo ver las historias de todos los perfiles (abiertos) Instagram de forma anónima, podrás lograr tu objetivo , pero repetimos que debes tener cuidado y pensártelo dos veces antes de ver algo que tal vez no sea de tu incumbencia o quizás sabes que en el fondo no te va a gustar o te va a sentar mal. Es mejor que veas historias de gente a la que sigues y te siguen y que el uso que hagas de las redes sociales sea completamente sano y seguro.

800Noticias