Twitter recupera la función clásica de retuitear.

Twitter ha recuperado la función habitual de retuitear publicaciones, que en octubre sustituyó por los retuits con comentarios, una prueba temporal con la que esperaban incentivar entre los usuarios el pensamiento crítico sobre lo que compartían.

Desde octubre, los usuarios que querían retuitear una publicación en la plataforma han visto que se abría la ventana de retuit con comentario, una función que la compañía destacó para que los usuarios realizaran una “amplificación más reflexiva”, algo que, acabado el periodo de prueba, desde la compañía no creen que se haya conseguido.

La compañía ha detectado que si bien se ha incrementado el uso de los retuits con comentarios, 45% ellos incluía tan solo una palabra afirmativa y 70% menos de 25 caracteres.

El incremento, no obstante, se ha compensado con una disminución de 20% de las publicaciones compartidas mediante retuit o retuit con comentario. “teniendo en cuenta esto, ya no solicitaremos retuits con comentarios desde el icono de retuitear’”, aseguran desde la compañía desde el perfil de Soporte.

After learning from this product experience, we’re sharing an update: today Retweet functionality will be returning to the way it was before.

Here's what we saw while we prompted Quote Tweets (1/4): https://t.co/MzoDKy3d69

— Twitter Support (@TwitterSupport) December 16, 2020