Una mujer que siente atracción por objetos se “casó” con su maletín

Rain Gordon, una joven de 24 años de Moscú, Rusia, cumplió el sueño al casarse con su gran amor, un malentín.

“Mi fascinación por los objetos comenzó a los 8 años. Desde mi niñez creí que un alma está incrustada en los objetos, así como en todo lo que nos rodea. Creo en el animismo, que significa que hay vida en todo”, contó la joven al diario Mirror.

Y continuó: “Durante mi infancia y los primeros años de la adolescencia, me enamoré de lugares como el nuevo centro comercial que abrió en mi ciudad. Sabía que estaba mal más allá de las normas de la sociedad. No se lo dije a nadie”.

Su actual historia de amor comenzó en 2015, cuando compró a Gideon -así el nombre del maletín- que ahora es su esposo.

«La gente no me entiende. Me han dicho que estoy enferma y que busque ayuda, pero ya no dejo que me ofendan más».

