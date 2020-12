ALERTA: AN aprobó reforma del Estatuto de la Transición para continuar en funciones después del 5 de enero

La Asamblea Nacional aprobó este viernes en primera discusión el proyecto de reforma a la Ley del Estatuto para la Transición. Esto con el objetivo de declarar la continuidad administrativa de las funciones del Parlamento electo en 2015 y presidido por Juan Guaidó.

Todo ello, luego de las elecciones parlamentarias realizadas el 6 de diciembre, las cuales son desconocidos por la oposición y por la comunidad internacional.

Durante el debate, el diputado Omar Barboza, dirigente de Un Nuevo Tiempo, reiteró que quienes fueron proclamados por el CNE como nuevos diputados no tienen legitimidad.

“La realidad es que no hay diputados electos legítimamente que puedan asumir el 5 de enero. No debemos entregarle nuestra legitimidad a quienes no la tienen”, dijo Barboza.