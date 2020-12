AN aprobó proyecto para preservar la República y el Poder Legislativo #18Dic

La legítima Asamblea Nacional (AN) de Venezuela aprobó este viernes 18 de diciembre en primera discusión el proyecto de Ley de modificación del Estatuto de la Transición para preservar la República y el Poder Legislativo, que tiene como finalidad el declarar la continuidad de las funciones del Parlamento electo en 2015, tras las fraudulentas elecciones parlamentarias del pasado 6 de diciembre.

Distintos parlamentarios participaron en el debate sobre este tema. Omar Barboza, dirigente del partido Un Nuevo Tiempo, mencionó que tras el fraudulento proceso electoral del 6 de diciembre no se puede permitir que exista una nueva Asamblea Nacional.

“La realidad es que no hay diputados electos legítimamente que puedan asumir el 5 de enero (…) no debemos entregarle nuestra legitimidad a quienes no la tienen“, comentó Barboza.

Ante esto, se planteó que se declare continuidad del Parlamento hasta que existan elecciones libres y justas: “La Constitución en su artículo 195 dispone que durante el receso la AN funcionará con la Comisión Delegada. Allí está cómo el Constituyente resolvió la continuidad de este Poder Público“, indicó Barboza.

Sobre el mismo tema opinó Edgar Zambrano, diputado y vicepresidente del partido Acción Democrática, quien mencionó que extender la vigencia de la Asamblea Nacional “será un ancla de las acciones de los sectores que creemos en la democracia, en la justicia y en la libertad“.

Resaltó que será una “decisión de inteligencia política” que se apruebe la continuidad de este Parlamento.