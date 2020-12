Beneficios de lavarse el cabello con Coca Cola

¿Sueñas con tener una cabeza tupida con un cabello hermoso, pero estás muy lejos de conseguirlo? Si tienes el pelo débil y opaco, es posible que desees seguir leyendo este truco relacionado con la cola. No estás sola; muchas mujeres tienen cabello que carece de volumen y brillo. Eso no es extraño si piensas en todo lo que le hacemos al cabello: el lavado frecuente, el teñido, el alisado y la permanente no le hacen ningún favor a nuestro cabello. Afortunadamente, hay un producto simple que podría marcar la diferencia, y es probable que ya tengas una botella en tu nevera.

Lavarse el cabello con cola podría marcar una gran diferencia. Sin embargo, no estamos seguros de si vas a querer beberlo después de leer esto…

Cola

¿Sabías que la cola es realmente útil para muchísimas cosas? Puedes usarla para descalcificar tu tetera o para limpiar el inodoro, por ejemplo. Aparentemente, la bebida popular es tan química que puede limpiar cosas. ¿Quién sabe? También puedes usarlo para eliminar el chicle de tu cabello (o el de tus hijos). Llena un tazón con coca y pon la mecha de cabello con la goma de mascar. Deja que repose un rato y verás lo fácil que es quitarla.

¡Dirígete a la página siguiente para leer sobre cómo puedes lavarse el cabello con cola para que esté más saludable y mira el video!

800Noticias