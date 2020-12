EE.UU. Sanciona a la entidad Ex-Cle Soluciones Biométricas y a dos de sus directores por facilitar el fraude electoral de Maduro

Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó a Ex-Cle Soluciones Biometricas C.A. (Ex-Cle C.A.) por apoyar materialmente al ilegítimo presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, incluso proporcionando bienes y servicios que el gobierno de Maduro utilizó para llevar a cabo las fraudulentas elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2020. Además, la OFAC designó a Guillermo Carlos San Agustín y Marcos Javier Machado Requena por haber actuado por o en representación de Ex-Cle Soluciones Biometricas C.A

U.S. Department of the Treasury

“Los esfuerzos del gobierno de Maduro por robar las elecciones en Venezuela muestran su desprecio por las aspiraciones democráticas del pueblo venezolano”, dijo el secretario Steven T. Mnuchin. «Estados Unidos sigue comprometido con atacar al gobierno de Maduro y a quienes apoyan su objetivo de negar al pueblo venezolano su derecho a elecciones libres y justas».

Esta entidad y las personas fueron designadas de conformidad con la Orden Ejecutiva (E.O.) 13692, según enmendada.

EX-CLE SOLUCIONES BIOMETRICAS C.A.

Ex-Cle Soluciones Biometricas C.A. (Ex-Cle CA), una empresa de tecnología biométrica registrada en Venezuela, opera en Venezuela como la subsidiaria de Ex-Cle SA registrada en Argentina La empresa matriz abrió una oficina en Venezuela en 2004 para brindar soluciones de gestión para entidades gubernamentales, incluida la de Maduro. Consejo Nacional Electoral (CNE – Consejo Nacional Electoral). En mayo de 2016, la matriz comenzó a operar en Venezuela bajo el nombre de Ex-Cle C.A., y desde entonces, Ex-Cle C.A. ha estado haciendo negocios como proveedor de hardware y software electoral con agencias y funcionarios gubernamentales alineados con el gobierno de Maduro. Además, Ex-Cle C.A. ha ayudado al CNE a comprar miles de máquinas de votación de proveedores extranjeros, que fueron transbordadas a través de Teherán, Irán, a través de Mahan Air y Conviasa, ambas previamente aprobadas por la OFAC. Ex-Cle C.A. tiene contratos por valor de millones de dólares con el régimen de Maduro.

GUILLERMO CARLOS SAN AGUSTIN

Guillermo Carlos San Agustín (San Agustín), de nacionalidad argentina e italiana, es codirector, administrador, accionista mayoritario y beneficiario final de Ex-Cle C.A. San Agustín es socio de Ex-Cle C.A. con Marcos Javier Machado Requena, de nacionalidad venezolana, y Carlos Enrique Quintero Cuevas (Quintero), previamente designado por la OFAC, quien es rector suplente del CNE y miembro de las Fuerzas Armadas venezolanas, y es el principal gerente diario de las adquisiciones y la actividad de corrupción electoral desde el interior del CNE en representación de Ex-Cle CA

MARCOS JAVIER MACHADO REQUENA

Marcos Javier Machado Requena (Machado), de nacionalidad venezolana, es codirector, presidente y accionista minoritario de Ex-Cle C.A. Machado está involucrado en la administración y operaciones financieras de adquisición de máquinas de votación relacionadas con las elecciones y hardware adquirido de proveedores extranjeros para el Gobierno de Venezuela, y está asociado con San Agustín y Quintero en la gestión de Ex-Cle C.A. fuera de Caracas.

Hoy, Ex-Cle C.A. fue designado de conformidad con E.O. 13692 por haber asistido, patrocinado o proporcionado materialmente apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios para o en apoyo de Maduro. Además, San Agustín y Machado fueron designados de conformidad con E.O. 13692 por haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, Ex-Cle C.A.

Como resultado de la acción de hoy, todas las propiedades e intereses en la propiedad de las personas designadas hoy que se encuentran en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses están bloqueadas y deben informarse a la OFAC. Además, también se bloquea cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, del 50 por ciento o más de las personas designadas. Las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todos los tratos de personas estadounidenses o de personas dentro (o en tránsito) de los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o interés en la propiedad de personas bloqueadas o designadas.

Las sanciones estadounidenses no tienen por qué ser permanentes; Las sanciones están destinadas a provocar un cambio positivo de comportamiento. Estados Unidos ha dejado en claro que la eliminación de sanciones puede estar disponible para personas y entidades, incluidas aquellas designadas de conformidad con E.O. 13692, quienes toman acciones concretas y significativas para dejar de brindar apoyo al gobierno de Maduro, incluso a aquellas agencias del Gobierno de Venezuela que lo apoyan.

The following individuals have been added to OFAC’s SDN List:

MACHADO REQUENA, Marcos Javier, Caracas, Venezuela; DOB 18 Jun 1981; POB Venezuela; nationality Venezuela; Gender Male; Cedula No. V-15334084 (Venezuela); Passport 093061892 (Venezuela) expires 15 Feb 2021 (individual) [VENEZUELA] (Linked To: EX-CLE SOLUCIONES BIOMETRICAS C.A.).

SAN AGUSTIN, Guillermo Carlos, Buenos Aires, Argentina; Caracas, Venezuela; DOB 28 Apr 1975; POB Argentina; nationality Argentina; alt. nationality Italy; Gender Male; Cedula No. E-84424403 (Venezuela); alt. Cedula No. 24498939 (Argentina); Passport AA2196839 (Italy) expires 26 Jun 2018; C.U.I.T. 20-24498939-0 (Argentina) (individual) [VENEZUELA] (Linked To: EX-CLE SOLUCIONES BIOMETRICAS C.A.).

The following entity has been added to OFAC’s SDN List:

EX-CLE SOLUCIONES BIOMETRICAS C.A. (a.k.a. EX-CLE C.A.; a.k.a. «EX-CLE»), Municipio Libertador, Parroquia Catedral, Urbanizacion Catedral, Avenida Sur, Esquina Sociedad a Gradillas, Edificio Bompland, Caracas, Venezuela; 2da Transversal entre 2da y 3er Avenida de Santa Eduvigis, Municipio Sucre, Caracas, Estado Miranda, Venezuela; RIF # J407882333 (Venezuela) [VENEZUELA] (Linked To: MADURO MOROS, Nicolas).

