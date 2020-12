Estadounidense venezolano de 17 años ayudó a registrar a 65.000 georgianos

Un estudiante latino co-lanzó Students for Tomorrow para ayudar a inscribir a miles de georgianos para votar en las elecciones presidenciales, y lo hicieron nuevamente para las elecciones de segunda vuelta del Senado.

Edward Aguilar no está interesado en la política, pero como hijo de un inmigrante venezolano, le resulta difícil mantenerse alejado. Si bien aún no tiene la edad suficiente para votar, el estudiante de 17 años de la escuela secundaria Alpharetta en Georgia ayudó a inscribir a 65.000 georgianos en las elecciones presidenciales, y aún no ha terminado.

El lunes 7 de diciembre fue el último día para que la gente se registre en Georgia para las elecciones de segunda vuelta del Senado del 5 de enero. Aguilar dice que él y Students for Tomorrow , una organización que él co-lanzó, registraron al menos 2,000 nuevos votantes, pero no se conoce el recuento final. La organización también respalda al candidato al Senado, el demócrata Jon Ossoff .

En una entrevista con The Americano, Aguilar acredita la turbulenta vida de su madre en Venezuela como su motivación para asegurarse de que los estudiantes estén registrados para votar. A principios de este año, Aguilar también ayudó a suministrar equipo de protección personal (PPE) a hospitales en los EE. UU.

“Mi mamá creció en Caracas, Venezuela, y se mudó aquí a los Estados Unidos solo unos años antes de tenerme”, dijo Aguilar. “Cuando tenía mi edad, estaba creciendo en medio de una revolución militar, fue a una escuela militar y tiene tantas historias como muchas que vivían en Venezuela en ese momento”.

Aguilar dice que el pasado revolucionario de su madre se convirtió en una parte innata de su vida, lo que lo ayudó a buscar formas de involucrarse en su comunidad.

“Todo lo que hace, y yo la amo por esto, le apasiona tanto. En lo que respecta a la política en los Estados Unidos, creo que mucho de eso se transfirió a mí y al deseo de ir y cambiar algo ”, dijo Aguilar. “Creo que es más en el último año, para poder recuperar parte de ese poder cuando parece que se lo quitan más y más cada día que pasa. Es una oportunidad para hacer algo por su comunidad. En este caso, en realidad se está escuchando en las elecciones y lucha por algo en lo que crees ”.

Aguilar dice que respaldan la campaña de Ossoff porque representa a los estudiantes como un candidato joven y sus políticas ayudarían a los jóvenes de Georgia. Dijo que el objetivo a largo plazo de la organización es elegir a Ossoff para el cargo y registrar a los nuevos votantes elegibles, aproximadamente 23.000 personas que acaban de cumplir 18 años.

“Como estudiantes, tenemos las tasas más altas de subrepresentación porque somos la población votante elegible más grande, pero uno de los grupos más pequeños del gobierno”, dijo Aguilar.

No hay duda de que Aguilar está recibiendo mucha atención por el trabajo que está haciendo en Georgia. Por ahora, está concentrado en las elecciones de segunda vuelta del Senado, pero dice que su futuro no estará en la política. Su principal objetivo es ir a la universidad, donde espera ser algún día abogado de inmigración.

