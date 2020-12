Un reconocido ginecólogo de Estados Unidos llamado Philip Peven, es destacado porque durante sus 40 años de carrera ayudó a más de 9 mil bebés a llegar al mundo y en los últimos días se ha vuelto viral, pues ha salido a la luz que él habría inseminado a cientos de mujeres con su esperma.

Según el portal, SDP Noticias, el hombre de 104 años de edad no se arrepiente de lo que hizo, pues dice que las mujeres acudieron al ginecólogo desesperadas por tener un hijo.

El mismo sitio asegura que estos tratamientos fueron realizados sin autorización y que pues recientemente algunas personas que se sometieron a las pruebas descubrieron que sus padres biológicos no eran quienes creían.

Una de ellos rastreó su historia, tras descubrir que no era hija de uno de los amigos de la familia que había donado el esperma para su fecundación, lejos estaba de imaginar que su padre biológico sería el obstetra que le dio seguimiento.

“Sin la clínica de fertilidad y todo lo que hicieron, yo no estaría aquí. Así que, en consecuencia, no tengo más que gratitud hacia ellos por todo lo que pasó. No puedo estar enfadada o resentida de ninguna manera”, dijo una delas hijas de Peven.