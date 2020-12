Hija del dueño del peñero de la tragedia de Güiria asegura que todos los fallecidos eran familia de ellos (Imágenes)

La hija del ciudadano Luis Alí Martínez, dueño del peñero de la tragedia de Güiria respondió este jueves al Fiscal General, Tarek William Saab, por las acusaciones tras la detención de su padre.

La periodista Beatriz Adrián compartió en su cuenta de Twitter, un video donde sale la mujer pidiéndole a Saab que diga cuáles son las personas que Martínez “extorsionaba”. Además, detalló que en la embarcación iban familiares.

“Que el fiscal diga cuáles son las personas que mi padre estaba extorsionando, si ahí venían puros familiares de él”, comentó.

“Venían sus hijos, su nieta, venía su nuera, 20 personas venían en esa embarcación y eran puras familias. Toda mi familia está devastada. Mi padre está encerrado injustamente está sufriendo por que no puede enterrar a su hijos, porque no puede salir a buscar a sus otros hijos que están todavía desaparecidos en alta mar, que no los han conseguido”, añadió.

La ciudadana también dijo que a los pasajeros los montaron a todos en un solo peñero.

“A todos los montaron en una sola embarcación. No sabemos si fue el martes o el viernes o el miércoles, no sabemos. Pero ellos llegaron a Trinidad y Tobago”, concluyó.