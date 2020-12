¿Nacho tiene un proyecto con Vin Diesel?

«Gracias hermano por tu grandeza. Creamos magia anoche y Dios nos pagó con el más extraordinario amanecer que hubiésemos podido pedir. Continúa mostrándole al mundo el poder del amor, hermano Vin Diesel. Nos vemos pronto con la familia», escribió Nacho en su Instagram.

El cantante venezolano, ha sorprendido hoy con una foto abrazado con el actor Vin Diesel, por el texto, se deduce que estuvieron trabajando juntos en algún proyecto.

Se sabe que Vin Diesel filmó a mediados del año pasado, la novena y penúltima película de la exitosa saga The Fast and The Furious, Rápidos y Furiosos, consideradas las películas más famosas en el género de acción. La saga estará compuesta de 10 películas seguida de dos cortometrajes que acabaran en 2021 cuando se cumplan 20 años de su estreno.

Esta novena entrega será estrenada el 28 de mayo del 2021 y como ya ha sido costumbre incluye actores muy conocidos de las películas anteriores como Michelle Rodríguez, Tyrese Gibson, Chris Ludacris, Jordana Brewster , Sung Kang y Don Omar. Además, esta vez participarán Charlize Theron, Helen Mirren y John Cena.

Estas películas han incluido talento hispano, de hecho Ozuna tiene participación en la cinta. Ya en la película 7 de la saga había actuado Romeo Santos, al igual que Don Omar y Tego Calderón. Ludacris repite como Tej Parker, actuando ya en 5 películas.

La música latina siempre está presente y artistas como Daddy Yankee, Prince Royce se han dejado escuchar. Quien sabe si algún tema de Nacho forme parte de la banda sonora de la novena película de la saga, Rápidos y furiosos. Ojalá sea así.

800Noticias