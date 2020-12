No se achica: “Canelo” Álvarez no le teme a la altura ni al alcance de Callum Smith

A un día del esperado regreso de Saúl Álvarez al cuadrilátero, el boxeador mexicano sigue confiando en que derrotará a su rival, el británico Callum Smith, pese a la gran diferencia de estatura que hay entre ambos y, por tanto, al alcance de su brazo.

Esta gran diferencia de estatura ha estado en boca de varios expertos y se hizo evidente cuando se pararon juntos en la presentación, ya que Callum Smith mide 18.5 centímetros más de altura y tiene 19 centímetros más de alcance, pero para “Canelo” eso no será factor, ya que dijo estar bien preparado y tener la capacidad y experiencia para adaptarse a un rival así.

Primer encare entre el Canelo y Callum Smith, y así la diferencia de tamaños. pic.twitter.com/nuS4i0ccij — Izquierdazo Boxeo (@IzquierdazoBox) December 16, 2020

“Ya sabíamos la estatura que tiene, no me sorprendió en lo absoluto. Tengo las capacidades boxísticas y la experiencia para poder adaptarme a un peleador como Callum Smith, estamos listos para eso, así que no es nada nuevo”, dijo Álvarez en entrevista para ESPN.

Al respecto, también habló Eddy Reynoso, su entrenador, quien contó cómo fue la preparación de su pupilo.

“Estuvimos trabajando con un peleador de peso completo muy similar. No hay secretos, no podemos pelearle a la distancia de él. Hay que meternos a la corta distancia. Casi toda su carrera se ha medido a ese tipo de dificultades. Nos ha ido bien. Sabe manejar ese tipo de situaciones y esperemos que el sábado sea igual”, acotó.

🇲🇽 Cada vez más cerca y más fuertes que nunca. #CaneloSmith 🔥

🇺🇸 Getting closer and stronger than ever. #CaneloSmith 🔥 pic.twitter.com/hWHGQXLZpN — Canelo Alvarez (@Canelo) December 18, 2020

Sobre su regreso, que será este sábado en el Alamodome de Texas, frente a $12,000 espectadores, el pugilista mexicano reconoció que será un combate atípico, por la pandemia, pero agregó que podría ser la pelea del año.

“Es un poco diferente a lo que hemos vivido, pero prácticamente hay que adaptarnos a todo, ha sido un año muy difícil para todos, y ahora lo que queremos es ir poco a poco reactivando esto”, comentó.

“Me gusta el estilo que tiene. Es un peleador que le gusta entrar también, que le gusta pelear. Puede ser la Pelea del Año”, sentenció.

