ONU pide que cesen los ataques contra la sociedad civil en Venezuela

Expertos en derechos humanos de la ONU instaron este 18 de diciembre a la administración de Nicolás Maduro a poner fin a la represión contra las organizaciones de la sociedad civil.

«Desde noviembre de 2020 Venezuela ha estigmatizado y perseguido sistemáticamente a las organizaciones de la sociedad civil, a las voces disidentes y a los defensores de los derechos humanos, y esto debe terminar», dijeron los expertos según reseñó la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

“Dada la preocupante situación socioeconómica en la que se encuentra el país, que empeoró durante la pandemia, las organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales son más esenciales que nunca para garantizar el acceso a las necesidades y los servicios básicos respetando los derechos humanos», dijeron. «Su papel en la protección de los derechos humanos y en la asistencia a las poblaciones vulnerables debe ser protegido, no socavado”.

De esta manera, los expertos de las Naciones Unidas pidieron a la «nueva AN», elegida el pasado 6 de diciembre en unas elecciones parlamentarias no reconocidas por parte de la comunidad internacional por considerar que no existían las condiciones necesarias, que se aprueben leyes que protejan a las ONGs y a los defensores de los derechos humanos, además de instar a abolir la vigente legislación restrictiva, en particular la «Ley contra el odio» de 2017 que, según los expertos, ha sido utilizada para silenciar a los defensores de los derechos humanos y las voces críticas.

“Estas medidas han tenido efectos paralizantes en las ONGs que prestan apoyo humanitario a las poblaciones vulnerables, lo que ha dado lugar a que se agraven las violaciones de los derechos económicos y sociales de las personas que estas ONGs ayudan», dijeron los expertos.

Amplíe la información en OHCHR