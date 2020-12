¡Por fin! Es oficial: Checo Pérez correrá la próxima temporada con el equipo Red Bull

La escudería Red Bull, segunda en el campeonato de constructores en esta temporada de la Fórmula 1, anunció este viernes el fichaje del mexicano Sergio Pérez para 2021, temporada en la que formará pareja con el holandés Max Verstappen, tercero en el campeonato de pilotos.

