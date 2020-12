Se blindará Tren Maya para evitar privatización: AMLO #méxico

Para evitar que sea privatizado por futuros gobiernos, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que este domingo firmará un convenio para blindar la operación del Tren Maya.

Dijo que no se repetirá lo que ocurría en los gobiernos neoliberales en donde se privatizaba o se concesionaban servicios.

En Palenque, Chiapas, en donde supervisó la construcción del tramo 1 Palenque – Escárcega del Tren Maya, el primer mandatario expresó:

“Vamos a firmar un acuerdo el domingo en Tulum, y ahí voy a hablar de cómo vamos a operar el Tren Maya, eso es muy importante, cómo va a funcionar el tren, primero como vamos a garantizar que no se privatice, hay quien esté en el gobierno no pueda privatizarlo, que no con el cambio, entre la tentación de vamos a concesionarlo empecemos de nuevo con la política neoliberal que tanto daño causó”

“Primero cómo cuidamos que esta obra siga siendo del pueblo de México, pública, de la nación, y luego cómo va a funcionar quien la va a manejar, quien la va operar, como lograr que sea autosuficiente, que tenga ingresos propios para que se mantenga durante años, décadas hacia delante”, precisó.

Acompañado de integrantes de su gabinete y del gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, López Obrador aseveró que esta obra, que es de las prioritarias de su gobierno, traerá bienestar y desarrollo al sureste que ha estado olvidado por décadas.

“El construir este tren significa hacer historia en beneficio del sureste, esta región del país que había permanecido en el abandono. No exagero cuando digo que no les interesaba ni siquiera para robar, ni para eso volteaban a ver el sureste, tan es así que por eso no concesionaron, no privatizaron el ferrocarril del sureste, privatizaron todas las líneas del ferrocarril del centro hacia el norte, pero no les importaba el sureste”, afirmó.

“Tampoco privatizaron la línea del tren del Istmo, entonces ahora es tiempo del sureste, que merece un impulso para que se pueda emparejar después de tanto abandono”, agregó.

Este fin de semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador supervisará los avances en la construcción de los tramos del Tren Maya.