Twitter inicia las pruebas de Spaces.

Twitter ha iniciado las pruebas de Spaces, su función para comunicarse con mensajes de voz, que inicialmente estará disponible solo para un reducido grupo de personas, así como de otras características que permitirán denunciar o compartir tuits.

Spaces es la nueva función con la que los usuarios de Twitter podrán comunicarse por voz directamente con otra persona o un grupo de personas. Con ella, la compañía quiere recuperar “la emoción, los matices y la empatía” que a veces se pierde en la comunicación por texto.

Como ha informado el perfil oficial de esta función, la compañía ha iniciado una prueba “centrada en la intimidad de la voz humana”. En ella participará un pequeño grupo de personas, que serán capaces de crear ‘espacios’ a los que podrán unirse otros usuarios y seguidores.

aye we’re live! what up y’all, we're the team behind Spaces––a small experiment focused on the intimacy of the human voice

— Spaces (@TwitterSpaces) December 17, 2020