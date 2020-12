🥊Canelo Álvarez y Callum Smith pasan la báscula -🤔¿Messi voto por sus compañeros del PSG? -🙌Checo Pérez firma con Red Bull

Lo que pasó ayer 👊 1. “Canelo” Álvarez y Callum Smith pasan la prueba de la báscula al límite del peso “Canelo” Álvarez y Callum Smith cumplieron este viernes en la báscula, registrando el peso necesario para superarla y contender por los títulos del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y de la Asociación (AMB), que ostenta el británico🤝 Dato: Cómo se puede ver la pelea de “Canelo” Álvarez vs. Callum Smith este sábado 📲 🤷‍♂️ 2. Premio The Best: Leo Messi no votó por sus compañeros del Barcelona, pero sí por… ¿sus compañeros del PSG? Leo Messi encendió todas las alarmas -otra vez- en el Barcelona al conocerse públicamente los jugadores por los que votó para recibir el premio The Best, algo que definitivamente cayó bien en el PSG😲 Dato: Messi votó como mejor jugador del mundo a su amigo Neymar Jr. y en segundo lugar a Kylian Mbappé🤔 👏 3. Es oficial: Checo Pérez correrá la próxima temporada con el equipo Red Bull La escudería Red Bull, segunda en el campeonato de constructores en esta temporada de la Fórmula 1, anunció este viernes el fichaje del mexicano Sergio Pérez para 2021, temporada en la que formará pareja con el holandés Max Verstappen, tercero en el campeonato de pilotos🙌 Dato: Ella es Carola Martínez, la bella esposa de Checo Pérez👌 👊 4. Todo Ecuador con “Chito”: Marlon Vera enfrentará en UFC la pelea más importante de su vida El ecuatoriano “Chito” Vera tendrá la prueba más dura de su carrera este sábado 19 de diciembre en Las Vegas, cuando suba al octágono para enfrentar al legendario Jose Aldo, excampeón de peso gallo de UFC🤘 Dato: Actualmente, “Chito” Vera se encuentra en el puesto 15 del ranking👍, con un récord de 16-6-1; mientras que Jose Aldo está en el puesto 7 con una marca de 28-7-0 👆 5. “GGG” Golovkin noquea a Szeremeta para imponer un récord de defensas exitosas de peso mediano GGG venció por nocaut técnico en 7 rounds al peleador polaco Kamil Szeremeta, a quien le quitó lo invicto tras 20 ganados🥊 Dato: Con el triunfo, Golovkin llega a 21 defensas exitosas de alguno de los títulos mundiales de las 160 libras, un nuevo récord que merece reconocimiento total🏠👋 6. Fútbol de estufa: Cruz Azul pondría a todos los jugadores transferibles Bien dice el refrán: “A grandes males, grandes remedios” y tal parece que en Cruz Azul están a punto de aplicarlo, los altos mandos celestes realizaron una serie de reuniones donde plantearon la posibilidad de poner en venta a todos los jugadores del equipo🙀 Dato: Lupillo Castañeda quiso hacerle rituales de hechicería al Cruz Azul para “liberarlos de una maldición”👺, reportan 👇 7. El Barcelona pasó de la gloria deportiva al infierno financiero La terrible situación económica que ha dejado a su paso la pandemia de COVID-19 tomó a todos por sorpresa y en el mundo del futbol habrá algunas entidades que quizás no vuelvan a ser las mismas en mucho tiempo debido a que se juntaron las condiciones para vivir una “tormenta perfecta”, es el claro ejemplo del FC Barcelona😖 Dato: FC Barcelona tendría deuda de 1.000 millones de euros😧