Columna Alfredo Millán: Adiós Cocherito Adiós- Richard Fermín Vs Alfredito- Marisel Vs Dante

Me iba a despedir por lo que queda del año debido a las festividades de Diciembre como he acostumbrado a través de las columnas que desde hace aproximadamente unos 25 años he venido escribiendo en los medios regionales, hacerlo, PERO el COCHERITO no me dejaba que lo hiciera sin que lo recordase o por lo menos le dijese algo ante esa despedida suya sin Aviso y Sin Protesto, como solemos decir Los Abogados, despedida esa que sorprendió a más de uno, por lo menos a mi me pasó, y la verdad es que me sucedía como cuando uno tiene un tormento en la cabeza, y no es porque él para mi lo fuese, sino todo lo contrario, me reclamaba que lo despidiera a través de esta columna que en más de una oportunidad leyó en sus tantos programas del día a día, fue un verdadero amigo, hicimos programas de radio juntos, siempre me invitaba a los suyos y yo por supuesto lo llevaba al que tenía con Pastor Heydra “Juntos Pero No Revueltos” , así que fue esta madrugada cuando sus recuerdos me zumbaban en el cerebro que tuve que dedicarle las notas con un contenido de dolor y tristeza de esas cuando despides a un hermano, porque aun cuando él me llamaba Mi Primo Hermano, no dejaba de sentirlo como un hermano, siempre cordial y jovial, con esos chistes a flor de labio y esa lengua como un machete bien afilado, nada se le escapaba y por ella tuvo en más de una ocasión enredos, pero que no eran graves, sino simples aullidos con el ánimo de que se quedara quieto y no lo molestara, en más de una ocasión oía que algunos políticos decían, “contrata a Cocherito que ese lo oyen en toda Margarita y así no se mete contigo. Bueno hermano, espero que cuando me toque igual nos encontraremos en el sitio que ese hacedor de lluvias nos tiene reservado a los que hemos sido a veces incómodos para otros, bien por los escritos que hacemos o bien por la lengua mordaz, me imagino que le hacías falta a papá Dios allá arriba y te mando el mensaje a través de Tu Aló Cocherito Aló y te dijo, Vente a distraer a la gente que tengo aquí y me imagino ese rosario de amigos que allá encontrarás, por lo menos Mario Pelaez del Diario Caribazo no te pelará. Descansa en Paz amigo mio; hiciste más ruido que José Vicente , tu tocayo como lo solías llamar y si supieras como fue gente a despedirte y cómo te llamaron por esa Radio Nueva Esparta, algo sembraste hermano** ¨Por cierto que hablando en relación a esta madrugada me imagino también que los habitantes del Paraiso, Maneiro y Jorge Coll no habrían podido dormir, pero aquí el motivo era otro, el Sonido a todo dar de la Discoteca que está en el Sambil, ¡Ay, mijo a cosa para sonar, era la Una y media de la madrugada y aquello parecía la fiesta de San Juan Bautista, ¡señores! Yo no es que tenga nada en contra de esas fiestas o toques, porque bastante que he estado en ellas, pero que yo recuerde no era ha tanto volumen y la gente no se quejaba, Ni a la Pandemia le paran, con razón Maduro va a aplicarnos de nuevo la Cuarentena** Y los perniles sin llegar, bueno mejor que no los manden porque no hay Gas con que cocinarlos, realmente no se cómo han de festejar estas navidades los Margariteños y Navegaos, porque Plata como decía el Cocherito no hay. Bueno hermanos y Hermanas todos, ahora si me despido por lo que va de año,**!Pero! les debo pasar la lista de los que ya están sonando como candidatos en Margarita para Gobernador, Richard Fermín el ex alcalde de Arismendi, es uno de ellos, material tiene y fuerza también, Alfredito Diaz me comentan que este no se ha quedado atrás, ya Bernabé Gutierrez lo llamó y creo que también la gente del partido Rosado de Manuel Rosales Un Solo Tiempo, Otro es el catire Carpio Morel Rodriguez, ya esté anda en campaña desde antes de las del 6D, no se si se va con la otra mitad de la tarjeta Blanca, o sea la de Ramos Allup, también me dan de dato al Diputado Jony Rahal que aunque está por el Perú, no ha dejado de aspirar a ser Gobernador de la República de Margarita, sino es así, lean el Libro de nuestro amigo Suniaga “Esa Gente” y el barajo duro está en el PSUV con Dante Rivas y la gran campeona de San Juan que no ha perdido ninguna de las 25 elecciones que se han celebrado, Marisel Velásquez y yo creo que ya es la gran oportunidad, ya Dante ha sido derrotado en varias oportunidades, así que debe quedarse quieto; no se si el amigo Mario Valdez del MAS me dijo que lo estaba pensando y lo iba a consultar con Felipe Mujica. Bueno Felices Pascuas a Todos, no se me vayan a poner a inventar y hagan la trastada de Cocherito

Compartir con tus amigos Twitter

Facebook

Reddit

Tumblr

WhatsApp