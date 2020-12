Piqué se viste de presidente del Barça tras su ridículo con los pantalones de Micolor #españa

Gerard Piqué creó una enorme marejada por el look que presentó el miércoles en el duelo ante la Real Sociedad. El defensa culé, lesionado de larga duración, llegó con unos pantalones Nike de multiples colores que inundaron las redes sociales de memes. El jugador intentó homenajear el hip-hop de los 90 con ese aspecto, pero pocos le llegaron a comprender.

Este sábado, frente al Valencia en el Camp Nou, Piqué sorprendió apareciendo en un impecable traje. El central parecía que iba a una boda después del partido luciendo sus mejores galas y hasta había bromas en las redes sociales sobre si iba a presentarse como precandidato a las elecciones culés con ese aspecto.

Sea como fuere, Piqué sigue dando de qué hablar aunque no esté en los terrenos de juego. El look elegante, estilo Barney Stinson, también recibió muchos comentarios en las redes sociales. Así es el bueno de Gerard, un día se presenta como un dandy y al día siguiente puede ir Will Smith en El Príncipe de Bel Air.