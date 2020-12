Reseña: Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Doom Eternal, Sackboy: A Big Adventure, Dragon Quest XI S y Fitness Boxing 2: Rhythm & Exercise

Esta semana te hablamos de los mejores títulos sin importar qué consola de videojuegos tengas o qué género prefieras pues te reseñamos juegos para todos los gustos y con los que podrás pasar horas de diversión en tu hogar y que son una buena opción para esta Navidad. En esta ocasión te presentamos: Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Doom Eternal, Sackboy: A Big Adventure, Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition y Fitness Boxing 2: Rhythm & Exercise.

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Se trata de una continuación del juego que vimos hace dos años, en donde como el título lo menciona, el protagonista es Miles Morales, un stand–alone que mantiene lo mejor de lo que ya vimos y afina algunos apartados de un excelente título de superhéroes.

Volvemos al mundo abierto con una historia llena de emoción que además, si la adquieres en el PS4 la podrás actualizar sin costo al PS5.

La jugabilidad se mantiene prácticamente igual, llena de mucha variedad por lo que nunca te aburrirás, eso sí, es demasiado corta, nos hubiera gustado que durara más.

De ahí en fuera es un gran título que brilla por sí mismo, seas o no fanático del hombre araña, pero en caso contrario te dejará con muchas ganas de adentrarte en el universo del superhéroe. Disponible en PS4.

Doom Eternal

Se trata de la versión para llevar de uno de los mejores juegos de este año, que continúa la historia del que es considerado uno los shooters en primera persona más aclamados de todos los tiempos, y este título vaya que es digno. Retomamos la historia del Doom Slayer, poco tiempo después de los acontecimientos del anterior, justo a mitad de una invasión infernal al planeta Tierra.

Ofrece una gran cantidad de acción en las batallas así como acertijos y escenarios donde nos podemos mover libremente, con una infinidad de armas y enemigos a los que tenemos que “machacar“, además que se le pone un toque de táctica pues cada uno tiene diferente punto débil y por ende forma diferente de vencerlo.

A diferencia de las versiones que ya conocemos se implementan controles de movimiento gracias al Switch que también incluye el BATTLEMODE, una experiencia multijugador en línea de 2 contra 1.

La música te envuelve junto a los efectos de sonido que te ponen la piel de gallina, y claro, nunca faltan los sustos al ser uno de los primeros del género de horror de supervivencia aunque son los menos pues el juego está enfocado a la acción. Disponible ahora también en Nintendo Switch.

Sackboy: A Big Adventure

Es un juego de plataformas en tercera dimensión que a diferencia de lo que conocemos de la franquicia, nos hace recordar a lo que hemos visto en algunos títulos de Mario, aunque no por eso deja de ser encantador y lleno de vida.

Los escenarios están llenos de creatividad, cuenta con gran variedad por cosas por hacer con diseño de arte destacable y una música que concuerda con la ambientación al cien por ciento.

El detalle en contra es que se siente como si le hubiera faltado tiempo de desarrollo, como si lo hubieran hecho solo para tenerlo listo para el lanzamiento de la nueva consola de Sony.

Y algo que tampoco nos convence tanto es que forzosamente se tenga que jugar en cooperativo para completarlo. Si te gusta el personaje, es un título que debes tener, pero de no ser así, quizá podamos esperar a una continuación directa de Little Big Planet.

Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition

Amantes de los RPG clásicos, este es el título que estaban esperando. Está repleto de personajes entrañables, dirección de arte muy bien detallada, así como controles complejos pero fáciles de usar pues mantiene el sistema de batalla por turnos.

La historia es envolvente, y no te querrás separar ni un solo momento del control. Y es literal pues terminar la historia principal te llevará más de 50 horas, si a eso le sumamos las misiones secundarias, entonces aumentará a más de cien.

Si nunca has jugado un Dragón Quest, este es el momento para hacerlo, pues tiene todo para ser el mejor RPG de la generación. A diferencia de la versión lanzada hace unos meses, en esta ocasión tenemos un modo para disfrutarla en 2D, además de aventuras secundarias inéditas, entre muchas otras mejoras que agilizan el juego y con gráficos afinados.

Fitness Boxing 2: Rhythm & Exercise

Es importante decir que no es un juego convencional si no que en verdad es un título que te mantiene siempre en movimiento, así que si esperas solo girar palancas y apretar botones, este no es el lugar.

Pero si de lo contrario, quieres una opción para que aproveches el tiempo que se recomienda estar en casa, es una de las mejores opciones que hay actualmente en el mercado.

Quizá y no obtendrás el cuerpo de las estrellas de cine o televisión pues eso se necesita complementar con una estricta dieta, pero de que sudas, y mucho lo haces.

Aunque nos gustaría que el catálogo de música sea más amplio, pero de ahí en fuera si lo que quieres es hacer actividad física de manera divertida aprovechando el sensor de movimiento y los controles de tu consola esta es el lugar correcto, disponible solo en Nintendo Switch.

