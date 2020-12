Biden anuncia a su equipo para luchar contra el cambio climático #eeuu

El presidente electo Joe Biden anunció este sábado a sus nominados para luchar contra el cambio climático, entre los que destaca la legisladora Deb Haaland, quien de ser confirmada por el Senado se convertiría en la primera nativa americana al frente del Departamento de Interior.

«Hoy tengo el placer de anunciar el equipo que liderará los ambiciosos planes de esta Administración contra la que es la amenaza existencial de nuestra época, el cambio climático», dijo Biden en un acto en Wilmington, donde reside.

Together, we’re going to tackle the threat of climate change head-on and create millions of good-paying, union jobs. pic.twitter.com/OMU4DiWLMT

— Joe Biden (@JoeBiden) December 20, 2020